Savaştan kaçan 30 bin sivile bomba yağmuru! İsrail, Han Yunus'taki sığınma merkezine saldırıyor, çok sayıda ölü ve yaralı var

22 Ocak 2024 14:58 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 15:19

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Han Yunus'taki 5 barınakta yerinden edilmiş 30 bin kişiyi hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu.

SAVAŞTAN KAÇANLARI BOMBALIYORLAR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama paylaşıldı.

İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, sığınma merkezlerindeki insanlar başta olmak üzere Filistin halkına yönelik tüm suçların sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna vurgu yapılan açıklamada, dünyaya savaşın bitmesi için acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Gazze’de can kaybı 25 bin 295’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 295’e, yaralı sayısı ise 63 bine yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar sürüyor.

Bombardımana 108 gündür devam eden İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin bölgedeki her noktayı hedef alırken, can kaybı da artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 190 kişinin hayatını kaybettiğini, 340 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Çok sayıda Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu aktaran Kudra, sivil savunma ekiplerinin ve ambulansların müdahale etmekte zorluk yaşadığını aktardı.

Kudra ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 295’e, yaralıların sayısının ise 63 bine yükseldiğini duyurdu.