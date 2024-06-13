Bakan Fidan'dan Üsküp'te diplomatik temaslar
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) toplantısına katılmak için gittiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) toplantısına katıldı.
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova’nın başkanlık yaptığı zirveye Fidan’ın yanı sıra Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve diğer üye ülkelerin bakan ve büyükelçileri katıldı.
BAKAN FİDAN ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştü.
KARADAĞ CUMHURBAŞKANI İLE TEMAS
Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.
Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile görüştü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi