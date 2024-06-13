Bakan Fidan'dan Üsküp'te diplomatik temaslar

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2024 19:55 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 20:07 - Güncelleme:

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İlgili Haberler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) toplantısına katılmak için gittiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.