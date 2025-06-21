Balinalardan insanlara gizli mesaj mı? Bilim insanları uyardı: "Dünya dışı iletişimin anahtarı olabilir"

Yeni yayımlanan bir araştırma, kambur balinaların insanlarla dostane karşılaşmalar sırasında suda oluşturdukları büyük baloncuk halkalarıyla iletişim kurmaya çalışıyor olabileceğini ortaya koydu.

Marine Mammal Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, kambur balinaların baloncuk halkaları üreterek sergilediği davranışların yalnızca avlanma veya eş bulma gibi içgüdüsel amaçlarla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu tespit etti.

"ŞAKACI ETKİLEŞİM YA DA BİR SİNYAL GİRİŞİMİ"

Araştırmanın eş yazarlarından Fred Sharpe "Şimdi, aday bir sinyale benzer şekilde, şakacı bir biçimde etkileşime girmek ve tepkimizi gözlemlemek amacıyla balon halkaları üflediklerini gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

Araştırmada incelenen 12 olayda, 11 bireysel kambur balina tarafından toplam 39 baloncuk halkası üretildi. Balinaların, halkaları üretirken sakin kaldığı, genellikle yalnız hareket ettikleri ve halkaların içinde herhangi bir av organizması gözlenmediği bildirildi.

Çalışmanın bir diğer yazarı Jodi Frediani, "Tespit ettiğimiz balinaların çoğu, bu meraklı davranış sırasında halkalar üfleyerek teknelere ve yüzücülere gönüllü olarak yaklaştı" dedi.

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"UZAYLILARLA İLETİŞİM KURMA YÖNTEMİ OLABİLİR"

Independent'e konuşan bilim insanları, kambur balinalarla kurulan bu etkileşimlerin, insan dışı zekaya dair ipuçları taşıdığını ve hatta uzaylılarla iletişim kurmaya yönelik çalışmalar için bir model oluşturabileceğini öne sürdü.

"Baloncuk halkası üretimini sistematik olarak incelemek ve hangi koşullarda ortaya çıktığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" yorumu yapıldı.