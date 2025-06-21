Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Balinalardan insanlara gizli mesaj mı? Bilim insanları uyardı: "Dünya dışı iletişimin anahtarı olabilir"

Balinalardan insanlara gizli mesaj mı? Bilim insanları uyardı: "Dünya dışı iletişimin anahtarı olabilir"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Balinalardan insanlara gizli mesaj mı? Bilim insanları uyardı: &quot;Dünya dışı iletişimin anahtarı olabilir&quot;
İletişim, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yeni yayımlanan bir araştırma, kambur balinaların insanlarla dostane karşılaşmalar sırasında suda oluşturdukları büyük baloncuk halkalarıyla iletişim kurmaya çalışıyor olabileceğini ortaya koydu.

Marine Mammal Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, kambur balinaların baloncuk halkaları üreterek sergilediği davranışların yalnızca avlanma veya eş bulma gibi içgüdüsel amaçlarla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu tespit etti.

Balinalardan insanlara gizli mesaj mı? Bilim insanları uyardı: "Dünya dışı iletişimin anahtarı olabilir" - 1. Resim

"ŞAKACI ETKİLEŞİM YA DA BİR SİNYAL GİRİŞİMİ"

Araştırmanın eş yazarlarından Fred Sharpe "Şimdi, aday bir sinyale benzer şekilde, şakacı bir biçimde etkileşime girmek ve tepkimizi gözlemlemek amacıyla balon halkaları üflediklerini gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

Araştırmada incelenen 12 olayda, 11 bireysel kambur balina tarafından toplam 39 baloncuk halkası üretildi. Balinaların, halkaları üretirken sakin kaldığı, genellikle yalnız hareket ettikleri ve halkaların içinde herhangi bir av organizması gözlenmediği bildirildi. 

Çalışmanın bir diğer yazarı Jodi Frediani, "Tespit ettiğimiz balinaların çoğu, bu meraklı davranış sırasında halkalar üfleyerek teknelere ve yüzücülere gönüllü olarak yaklaştı" dedi.

"UZAYLILARLA İLETİŞİM KURMA YÖNTEMİ OLABİLİR"

Independent'e konuşan bilim insanları, kambur balinalarla kurulan bu etkileşimlerin, insan dışı zekaya dair ipuçları taşıdığını ve hatta uzaylılarla iletişim kurmaya yönelik çalışmalar için bir model oluşturabileceğini öne sürdü.

"Baloncuk halkası üretimini sistematik olarak incelemek ve hangi koşullarda ortaya çıktığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" yorumu yapıldı.

Kaynak: Dış Haberler

Sıcak hava balonu düştü, 8 kişi feci şekilde can verdiKıyafetler vücudunuza oturmuyorsa dikkat! Bu belirtilerde varsa hemen doktora koşun: Ağrısız ama tehlikeli...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcak hava balonu düştü, 8 kişi feci şekilde can verdi - DünyaHavada alev alan sıcak hava balonu düştüSaldırının ortasında meydan okudu: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hasarı inceledi - DünyaSaldırının ortasında meydan okuduFransız basını RFI yazdı: Türkiye, AB savunmasının merkezine yerleşiyor! - DünyaTürkiye, AB savunmasının merkezine yerleşiyor!Tahran'ın kalbinde infaz: Son saldırılarda 17 nükleer bilimci sırayla öldürüldü - Dünya17 nükleer bilimci sırayla öldürüldüMacron'dan Netanyahu’ya fren! "İran'la müzakereleri hızlandıracağız" - DünyaMacron'dan Netanyahu’ya fren!Kara kutu yakalandı! Uyuşturucu baronu Esad’ın kuzeni Vesim Suriye'de yakayı ele verdi - DünyaEsad’ın kara kutusu yakalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...