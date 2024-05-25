Balkona çıkıp gözyaşları içinde yardım çığlığı attılar! Şanlıurfa'da korkutan yangın, 5 kişilik aile binada mahsur kaldı

Şanlıurfa'da bir evde yangın çıktı. Korkutan yangında içeride kalan aile mensupları balkona çıkıp yardım çığlığı attı. İtfaiye ekipleri kadın ve çocukları son anda kurtardı.

Şanlıurfa'da korkutan yangın... Bir evde çıkan yangın nedeniyle balkona çıkıp yardım çığlığı atan 5 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

YANGIN KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Yangın, Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde buluna 4 katlı bir binanın giriş katında çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olarak çıkan yangın kısa sürede binayı sardı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA YARDIM ÇIĞLIĞI ATTILAR

Dumanların sardığı binada mahsur kalan 5 kişilik aile, balkona çıkarak gözyaşları arasında yardım çığlıkları attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SON ANDA KURTARILDILAR

İtfaiye ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişiyi mahsur kaldıkları daireden çıkararak kurtardı. Kurtarılan 5 kişi ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.