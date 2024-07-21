Bangladeş sokaklarında kaos! 103 kişinin ölümüne neden olan kararda geri adım atıldı

Bangladeş'te gazi yakınlarına kamuda ayrılan kontenjan oranı yapılan protestoların ardından yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekildi. Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 103'e yükseldi.

Bangladeş'te 1971 yılında yapılan Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda yüzde 30'luk kontenjan ayrılmasına yönelik 16 Temmuz'da başlayan protestolar ülke geneline yayıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

YÜZDE 30'DAN YÜZDE 7'YE İNDİRDİ

Sokakları karıştıran kontenjan hakkında Yüksek Mahkeme geri adım attı. Geçtiğimiz ay 2018 yılında kaldırılan kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı alan Yüksek Mahkeme, kamu sektöründeki kontenjanların çoğunu iptal ederek, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 93'üne kotalar olmaksızın liyakate dayalı olarak alım yapılmasını hükmetti.

Bangladeş Başsavcısı Amin Uddin, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 5'inin Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına, yüzde 2'sinin ise diğer gruplara ayrılmaya devam edeceğini belirtti.

Öte yandan hükümet, protestoların şiddetinin artarak devam etmesi nedeniyle bugün ve yarını resmi tatil ilan ederken, yalnızca acil durum hizmetlerinin çalışmasına izin verdi.

2018'DE KALDIRILMIŞTI

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor.

Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.

Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının "ayrımcı" olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.

ÜNİVERSİTELER KAPATILDI

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu. Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.