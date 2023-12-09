Barış adımına dünyadan övgü: İki ülke arasında yeni sayfa

9 Aralık 2023 02:59 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 03:07

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın altı yıl sonra gerçekleştirdiği Atina ziyareti dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. ABD ve İngiliz basını Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmanın tarihî açıdan önemli olduğuna dikkat çekerken iki ülkenin “yeni bir sayfa” açtığını dile getirdi. Associated Press haber ajansı, uzun yıllardır devam eden gerginliklerin ardından Ankara ve Atina’nın ilişkilerini onarmak için önemli bir adım attığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz Ege’yi bir barış ve iş birliği denizi hâline getirelim istiyoruz” sözlerine yer verdi.

ABD’li New York Times gazetesi iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın tarihsel açıdan önemli olduğunu ve güçlü bir sembolizm taşıdığını yazarken, İngiliz Financial Times gazetesi ise komşu ve NATO müttefiki iki ülkenin uzun süredir devam eden gerilimleri hafifletmeye çalıştığını vurguladı.

Ziyareti yakından takip eden Alman basını yumuşama politikasının etkilerini yazdı. Welt gazetesi Avrupa’ya göçü kontrol altına almak için komşu ülkeler arasında verimli bir ilişkiye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek “Yıllar süren ‘Buzul Çağı’nın ardından Atina da Ankara da yeni bir başlangıç konusunda ciddi görünüyor. Bu gelişme NATO’yu, AB’yi ve Almanya’yı da etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

Fransız Le Figoro gazetesi okuyucularının karşısına “Türkiye ile Yunanistan arasında çözülemeyecek mesele yok” başlığı ile çıktı.