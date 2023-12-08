Erdoğan’ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı

8 Aralık 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:56

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dünya basınında da gündem oldu. Olumlu bir iklimde geçtiğini ve ikili ilişkiler açısından yeni bir başlangıç olarak değerlendirilen ziyaretle ilgili Yunan basını Erdoğan’ın korumasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a temasları boyunca eşlik eden uzun boylu ve bıyıklı korumaya odaklanan Yunan basını, "2 metrelik koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na iniş yapar yapmaz gözlerini üzerinden ayırmadı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN 2 METRELİK KORUMA YUNANİSTAN’DA MANŞET OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin dün gerçekleştirdiği Yunanistan ziyareti gündemden düşmezken, Yunan kamuoyunun dikkatini ise farklı bir isim çekti. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Proto Thema, Erdoğan'a Atina'daki temasları boyunca eşlik eden uzun boylu korumayı manşetlerine taşıdı.

"UZUN BOYLU ÖZEL KORUMA DİKKATLERDEN KAÇMADI"

Gazete, "Erdoğan ve heyetinin 7 saatlik Atina temasları sırasında güvenlik tahmin edilemez herhangi bir olayı engellemek için üst düzeydeydi. Fakat Erdoğan'ın uzun boylu özel koruması dikkatlerden kaçmadı" yorumunu yaptı.

"GÖZLERİNİ ERDOĞAN'IN ÜZERİNDEN AYIRMADI"

SKAI televizyonunun görüntülerine de yer veren gazete, "2 metrelik koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na iniş yapar yapmaz gözlerini üzerinden ayırmadı" ifadesine yer verdi.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ İÇİN 47 SİLAHA ONAY VERİLDİ

Öte yandan Yunan medyası, Erdoğan'ın ziyareti için 47 silaha onay verildiğini ve bunların 16'sının Erdoğan'ın korumalarına ait olduğunu yazdı. Proto Thema gazetesi ayrıca Erdoğan'ın ziyaretinde güvenliğin üst seviyede olduğuna da vurgu yaptı.