Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dünya basınında: Alınan karar NATO ve AB'yi etkileyecek

8 Aralık 2023 14:40 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:41

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, dünya basınında geniş yer buldu. Gazeteler Türkiye ve Yunanistan'ın 'yeni bir sayfa' açtığını yazarken, Yunan basını, 6 yıl sonra gerçekleşen ziyarette yenen yemekler gibi dikkat çekici detayları okuyucularına aktardı. Alman basını ise, görüşmenin NATO, AB ve Almanya'yı etkileyeceğine dikkat çekti.

"İLİŞKİLERİ ONARMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Associated Press haber ajansı uzun yıllardır devam eden gerginliklerin ardından Türkiye ve Yunanistan'ın ilişkilerini onarmak için önemli bir adım attığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege'yi bir barış ve iş birliği denizi hâline getirelim istiyoruz" sözlerine yer veren AP, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin Türkiye ve Yunanistan'ın ötesini de etkilediğini yazdı.

"TARİHSEL AÇIDAN ÖNEMLİ"

İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın tarihsel önemine dikkat çeken ABD'li The New York Times, iki liderin görüşmesinin güçlü bir sembolizm taşıdığını yazdı. İngiliz Financial Times ise komşu ve NATO müttefiki iki ülkenin uzun süredir devam eden gerilimleri hafifletmeye çalıştığını vurguladı.

"NATO, AB VE ALMANYA'YI DA ETKİLEYECEKTİR"

Hürriyet'in derlediği habere göre; ziyareti yakından takip eden Alman basını da bugün okuyucularının karşısına 'yeni dönem' başlığı ile çıktı.

Welt gazetesi 'İki ezeli rakip göç krizini çözmek istiyor' başlıklı haberinde Türkiye ve Yunanistan'ın yeni bir sayfa açtıklarını aktardı. Gazete, yumuşama politikasının Almanya üzerinde de gözle görülür etkileri olacağına dikkat çekti.

Avrupa'ya göçü kontrol altına almak için komşu ülkeler arasında verimli bir ilişkiye ihtiyaç duyulduğunu belirten gazete, "Yıllar süren buzul çağının ardından Atina da Ankara da yeni bir başlangıç konusunda ciddi görünüyor. Bu gelişme NATO'yu, AB'yi ve Almanya'yı da etkileyecektir" diye yazdı.

Fransız Le Figoro gazetesi okuyucularının karşısına 'Türkiye ile Yunanistan arasında çözülemeyecek problem yok' başlığı ile çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan gazete "İki lider Atina'da sıcak bir şekilde el sıkıştı ve ortak bir deklarasyona imza attı" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS'İN YEMEKLERİ ORTAK ZEVKLERİ YANSITIYORDU"

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dakika dakika canlı olarak takip eden Yunan medyası bugün ziyaretin dikkat çeken detaylarını okuyucularına aktardı Yunan Radyo Televizyonu (ERT) Erdoğan ve Miçotakis'in çalışma yemeğindeki menülerine dikkat çekti. ERT, "Seçilen yemekler komşu ülkeyle ortak zevklerimizi yansıtıyordu. Geleneksel sofra da yaprak sarması, tarama, Atina salatası ve tatlı olarak da helva vardı" ifadelerini kullandı.