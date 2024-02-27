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    • Haberler > Dünya > Başbakan Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf Danimarka'yı ikiye böldü: 'Şaka mı yapıyorsun'

    Başbakan Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf Danimarka'yı ikiye böldü: 'Şaka mı yapıyorsun'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    Danimarka, Mette Frederiksen, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Danimarka Başbakanı Frederiksen'in mutfaktan paylaştığı fotoğraf, ülkede tartışmalara kapı araladı. Bazı kullanıcılar, Frederiksen'in çiğ tavuk ile sebzeleri aynı kesme tahtasında doğramasına tepki gösterdi. Tepkiler sonrası Frederiksen açıklama yapmak zorunda kaldı.

    Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, ülkede tartışmalara neden oldu. Frederiksen'in yemek yaparken paylaştığı görselde, tavuk ile sebzeleri aynı kesme tahtasında doğradığını gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

    Bazı kullanıcılar Frederiksen'e şöyle tepkiler gösterdi:

    • "Hayır! Tavuk ve sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanmayın."
    • "Sevgili Mette, salmonella ve tuvaletin yakınlarında 48 saat geçirmeyi sevmiyorsanız çiğ tavuk ve çiğ sebzeler için ASLA aynı kesme tahtasını kullanmayın."
    •  "Şaka mı yapıyorsun?"
    • "Sebzelerle çiğ tavuğu aynı kesme tahtasında kesemezsin, ciddi misin?" 

    Fotoğrafın altına gelen yorumlara cevap veren Frederiksen ise, "Elbette tencerede soğan ve tavuk yeterince ısıtılmalıdır. Bu arada, hem kesme tahtası hem de bıçak işlemlerden sonra sıcak suyla yıkandı" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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