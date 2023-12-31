Danimarka Kraliçesi tahtını bıraktığını açıkladı

31 Aralık 2023 20:59 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 21:09

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe , yaptığı yeni yıl konuşmasında sürpriz bir şekilde tahttan çekildiğini duyurdu.

PRENS FREDERİK'E BIRAKACAK

52 yıldır kraliçe olan Margrethe 14 Ocak'ta tahttan çekilecek ve tahtı oğlu Prens Frederik'e bırakacak.

83 yaşındaki Kraliçe, 1972'de babası Kral IX. Frederik'in ölümünden sonra tahta geçerek Danimarka tarihinin en uzun iktiradarda kalan hükümdarı olmuştu.

TAÇ TÖRENİ YAPILMAYACAK

İngiliz kraliyet geleneğinin aksine, 55 yaşındaki Veliaht Prens Frederik için resmi bir taç töreni yapılmayacak.

Danimarkalılar, Kraliçe Margrethe'nin ölene kadar tahtta kalmasını bekliyorlardı.

Kraliçe, her yeni yıl öncesi yelevizyonda bir konuşma yapıyor.

ORTADOĞU VE UKRAYNA HAKKINDA KONUŞTU

Bu yıl açıklamanın yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşların yanı sıra iklim değişikliğinin ele alınmasının öneminden de bahsetti.

Avrupa'daki diğer kraliyet aileleri gibi modern toplumun da benzer zorluklarıyla karşı karşıya kalan Danimarka kraliyet ailesi, kraliyet sayısını azaltmaya karar verdi.

Bu, Veliaht Prens Frederik'in küçük kardeşi Prens Joakim'in çocuklarının kraliyet unvanlarından çıkarılmasının ardından geçen yıl kamuoyunda büyük bir sürtüşmeye yol açtı.