Başkent alevler içinde kaldı! Zelenskiy acı bilançoyu açıkladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün savaşın en büyük hava saldırılarından birini yaşadı. Gece boyunca süren ve kenti alevlere boğan bu saldırıda, güneydeki Odesa'da bir doğumevi de vurularak en az iki kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta gerçekleştirdiği en büyük hava saldırılarından birine sahne oldu.

Rus ordusu, güneydeki Odesa kentinde bir doğumevini bombaladı.

SALDIRIDA EN AZ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, yaşananların dehşet verici olduğunu dile getirdi. Şehir yetkilileri, başkentin 10 bölgesinden yedisinin vurulmasının ardından en az dört kişinin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

ZELENSKİY ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının boyutunu "Bugün Kiev'e yapılan en büyük saldırılardan biriydi" sözleriyle özetledi.

Zelenskiy, "Rus füze ve Şahed (insansız hava aracı) saldırıları, ABD ve dünyadaki diğer ülkelerin Rusya'yı barışa zorlama çabalarını boşa çıkarıyor" dedi.

Ukrayna lideri, müttefiklerini Rusya'yı barışa zorlayacak adımlar atmaya çağırırken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da derhal yeni yaptırımlar ve hava savunma sistemleri kurulması çağrısında bulundu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

Moskova ve Kiev, son haftalarda iki tur doğrudan barış görüşmesi gerçekleştirmiş olsa da, tek somut ilerleme savaş esirlerinin takası konusunda varılan anlaşma oldu. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında ilerlemeye devam ederken, her iki taraf da Rusya'nın Şubat 2022'deki geniş çaplı işgalinden bu yana devam eden savaşı sona erdirme yolunda ilerleme kaydedilmemesinden birbirlerini sorumlu tutuyor. ABD Başkanı Donald Trump da her iki tarafa yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

RUSYA HAVA SAHASINI KAPATTI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Kiev'in Rusya'ya daha fazla insansız hava aracı fırlattığını açıklamasının ardından, Rusya'nın Moskova'ya hizmet veren dört havalimanında, St Petersburg'un Pulkovo Havalimanı'nda ve diğer dokuz şehirdeki havalimanlarında uçuşlar gece boyunca geçici olarak durduruldu. Moskova ve diğer bazı şehirlerdeki uçuşlar daha sonra yeniden başlatıldı ancak St Petersburg'daki kısıtlamalar TSİ 04.30'da hala devam ediyordu.

"ZOR BİR GECE": UKRAYNA SAVUNMASI DEVREDE

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın ülke genelinde 315 insansız hava aracı ateşlediğini ve bunlardan 277'sinin düşürüldüğünü açıkladı.

MİSİLLEME SALDIRILAR ARTTI

Moskova, Kiev'in 1 Haziran'da Rusya'daki hava üslerinde bulunan stratejik bombardıman uçaklarını vurmasının ardından Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Moskova aynı gün yedi kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan köprü patlamalarından da Kiev'i sorumlu tuttu. Ukrayna hava kuvvetleri verilerine göre Rusya geçtiğimiz hafta boyunca ülkeye saldırmak üzere 1.451 insansız hava aracı ve 78 füze fırlattı.