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İstanbul anlaşması hayata geçti: Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takası başladı!

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul’da yürütülen müzakereler sonucunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki 25 yaş altı esir askerlerin ilk takası gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, takas kapsamında Ukrayna’dan iade edilen ilk Rus askerlerinin Belarus üzerinden Rusya’ya sevk edildiği, burada psikolojik ve tıbbi destek aldıkları aktarıldı. Askerlerin daha sonra Rusya’daki sağlık merkezlerine yönlendirileceği aktarıldı. Açıklamada, takasta yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 "Şu anda Rus askerleri Belarus topraklarında bulunuyor ve burada gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı alıyorlar. Tüm Rus askerleri tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'nın tıbbi kurumlarına nakledilecek"

İstanbul anlaşması hayata geçti: Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takası başladı! - 1. Resim

'İSTANBUL' DETAYI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de esir takasını doğrulayarak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Takas bugün başladı ve önümüzdeki günlerde birkaç aşamada devam edecek” dedi. Zelenskiy, geri dönen askerler arasında yaralılar ve ağır yaralıların da bulunduğunu ifade etti.

İstanbul anlaşması hayata geçti: Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takası başladı! - 2. Resim

Zelenskiy ayrıca, İstanbul’daki görüşmelerde varılan insani anlaşmaların eksiksiz uygulanmasını beklediklerini belirtti ve “Herkesi geri getirmek için her düzeyde çalışıyoruz” dedi.

2 Haziran’da İstanbul’da yapılan görüşmelerde, 6 bin dondurulmuş Ukraynalı askerin cenazesi, ağır yaralı ve hasta askerler ile 25 yaş altı esirlerin takası konusunda mutabakata varılmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

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