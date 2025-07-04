Avrupa şehri karanlığa gömüldü! Elektrik kesintisi nedeniyle hayat felç oldu

Çekya’da Cuma öğleden sonra yaşanan dev elektrik kesintisi ülkeyi adeta felç etti. Başkent Prag ve kuzeydeki birçok bölge tamamen karanlığa gömülürken ulaşım, iletişim ve günlük hayat durma noktasına geldi.

Çekya'nın başkenti Prag ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeler, Cuma günü öğleden sonra büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Prag Enerji şirketi (PRE), kesintinin Chodov'daki ČEPS trafo merkezindeki bir arızadan kaynaklandığını doğruladı.

Kesinti, Prag şehir merkezi başta olmak üzere Spořilov, Jižní Město ve kentin doğu (sağ kıyı) bölgelerini etkiledi. Enerji analistleri ulusal şebekede ani olarak yüzde 30'luk bir yük düşüşü yaşandığını açıkladı.

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KUZEY BÖLGELERİNDE ULAŞIM FELÇ OLDU

Aralarında Ústí nad Labem, Teplice, Liberec ve Jablonec'in de bulunduğu kuzey şehirleri de kesintiden etkilendi. Liberec’te tramvay seferleri dururken, ČEPS bazı şebeke bölümlerinde voltaj kaybı yaşandığını açıkladı.

Prag’da metro hatları A, B ve C çalışmayı durdurdu. Tramvay hatları da tamamen durdu. Şehir içi ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanırken, Prag ile Kolín, Benešov ve Kutná Hora arasındaki tren seferleri de askıya alındı.

Prag itfaiyesi, asansörlerde mahsur kalan vatandaşlar için yapılan çok sayıda yardım çağrısına cevap verdi. Ayrıca acil dizel jeneratörlerin devreye girmesiyle bazı binalardan yoğun duman bildirimleri alındı.

Şehir merkezindeki pek çok mağaza kesinti nedeniyle kepenk indirdi ve ATM’ler hizmet dışı kaldı.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNDE OLAĞANÜSTÜ DURUM

ČEPS yetkilileri, ulusal elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde voltaj kaybı yaşandığını ve sorunun yayılmasını engellemek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, arızanın nedenini ayrıntılı olarak araştırdıklarını ve şebekenin tam kapasiteyle yeniden devreye alınması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.