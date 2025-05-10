Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatırlattı! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un hassasiyeti gündem oldu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov "aile fotoğrafı" çekimi sırasında yere konulan Kırgız bayrağını alarak cebine koydu. Rusya'daki programda Caparov'un bayrak hassasiyeti liderlerin dikkatini çekerken, hareketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatırlattı.

Rusya Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümünü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Caparov da, başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen programlara katıldı.

Moskova'daki törenlere katılım gösteren ülke liderleri, uluslararası örgüt yöneticileriyle Aleksandr Bahçesi'ndeki Meçhul Askerler Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Caparov, anıttaki "aile fotoğrafı" çekimi sırasında Kırgız bayrağını konulduğu yerden alarak cebine koydu.

Kırgız Cumhurbaşkanının bu hareketi ülke basınında geniş yer aldı.

ERDOĞAN'I HATIRLATTI

Caparov'un bayrak hassasiyeti sosyal medya kullanıcılarına uluslararası zirve ve toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hatırlattı.

G-20 zirvesi başta olmak üzere pek çok organizasyonda Erdoğan'ın yerdeki Türk bayrağını alıp cebine koyması dünya basınına yansımıştı.

ÜLKELER ASKERİ BİRLİKLERİYLE KATILDI

Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Brezilya, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Gine-Bissau, Mısır, Zimbabve, Çin, Kongo, Küba, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Ekvator Ginesi ve Etiyopya'nın devlet başkanları yer aldı.

Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ile gazilerin de bulunduğu törene, yabancı askeri birlikler olarak Çin, Belarus, Azerbaycan dahil 13 ülkeden askeri birlikler katıldı. En kalabalık birliğin Çin'e ait olduğu belirtildi.

Bakan Belousov'un askerleri selamlamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşma yaptı. Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.