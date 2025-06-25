Belarus ve Rusya Türkiye'yi Avrasya Güvenlik Konferansına davet etti!

Belarus ve Rusya, Türkiye’yi Ekim ayında Minsk’te düzenlenecek 3. Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı’na davet etti. Görüşmelerde Türkiye’nin bölgesel güvenlikteki rolü ve uluslararası iş birliği öne çıktı

Belarus ve Rusya, Türkiye’yi 28-29 Ekim tarihlerinde Minsk’te düzenlenecek 3. Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı’na davet etti. Görüşmelerde Türkiye'nin güvenlik mimarisindeki rolü vurgulandı.

Zirve öncesi hazırlıklar kapsamında Minsk’te önemli bir diplomatik temas gerçekleşti. Belarus’un Türkiye Büyükelçisi Anatoly Glaz ve Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Alexei Erkhov, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ile bir araya geldi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel gelişmeler, uluslararası platformlardaki iş birliği ve Avrasya güvenlik mimarisi konularının masaya yatırıldığı belirtildi.

Türk tarafı, konferansa aktif katılım göstermeye davet edilirken, Belarus ve Rus yetkililer Türkiye’nin Avrasya güvenliğinde üstleneceği rolü önemsediğini bildirdi.

Ekim sonunda Belarus’un başkenti Minsk’te yapılması planlanan 3. Avrasya Güvenlik Konferansı’nda Türk tarafının aktif katılımı talep edildi. Belarus tarafı, Türkiye’nin foruma katılımının bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağına inandıklarını aktardı.