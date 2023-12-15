Beyaz Saray Danışmanı Sullivan, Filistin Başbakanı Abbas ile bir araya geldi

15 Aralık 2023 23:43 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 00:24

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail temaslarının ardından ziyaret ettiği Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

SULLİVAN, MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, bu saldırılarda en büyük desteği veren ABD’nin üst düzey yetkilileri bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail temaslarının ardından Batı Şeria’yı ziyaret etti. Sullivan, Ramallah şehrinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

SİVİLLERİN KORUNMASININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Sullivan, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden siviller için derin üzüntü duyduğunu Abbas’a iletti” denildi.

“Sullivan, Filistinli siviller için insani yardım akışını artırmaya yönelik ABD’nin çabalarını ele aldı” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Sivillerin korunmasının öneminin vurgulandığı” aktarıldı.

TERÖRİZM VE KIŞKIRTMAYA KARŞI DEVAM EDEN EYLEMLER ELE ALINDI

Açıklamada ayrıca, “Başkan Abbas ve Sullivan, terörizm ve kışkırtmaya karşı devam eden eylemlerin yanı sıra Filistinlilere yönelik aşırılık yanlısı işgalci şiddetine karşı alınan son tedbirler de dahil olmak üzere Batı Şeria'da istikrarı destekleme çabalarını ele aldılar” ifadeleri yer aldı.

Sullivan’ın görüşmede, Biden'ın daha barışçıl, entegre ve refah bir Orta Doğu bölgesi ve nihayetinde İsrailliler ile Filistinliler için eşit ölçüde adalet, özgürlük ve rütbe sağlayan iki devletli çözüme giden yol konusunda uzun süredir devam eden vizyonunu bir kez daha vurguladığı belirtildi.