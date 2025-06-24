Beyaz Saray yakınlarında bomba alarmı!

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de, Beyaz Saray yakınlarında bomba ihbarı yapılması sonucu bölgede panik yaşandı. 15. ve F Caddesi, NW'de tespit edilen şüpheli araç nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı, yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

ABD'nin kalbi Washington D.C., Beyaz Saray’ın hemen yakınlarında yaşanan bomba alarmıyla sarsıldı. Başkentteki en kritik güvenlik noktalarından biri olan 15. ve F Caddesi kesişiminde park halindeki bir araç, Gizli Servis Üniformalı Birimi ve Metropolitan Polis Departmanı'nı (MPD) alarma geçirdi. Geniş güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki binalar hızla tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gizli Servis Üniformalı Birimi ve Metropolitan Polis Departmanı (MPD), Beyaz Saray’ın birkaç blok ötesindeki bir bölgede park halindeki aracı incelemeye aldı. İhbarın ardından olay yerine hızla sevk edilen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Metropolitan Polis Departmanı’na bağlı Patlayıcı Madde İmha Ekibi (EOD), araç üzerinde titiz bir inceleme gerçekleştirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

MPD ve Gizli Servis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şüpheli araca yönelik yapılan taramada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi. "Olay yerinde tehlike bulunmamaktadır" ifadesiyle kamuoyuna duyurulan açıklama sonrası kapatılan tüm yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Olay anını sosyal medya hesabından duyuran Fox5DC kanalının kıdemli atama editörü Allison Papson, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından, "Gizli Servis Üniformalı Birimi ve MPD, 15. ve F Caddesi, NW'de şüpheli bir aracı araştırıyor. Önlem olarak yollar kapatıldı" paylaşımında bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şüpheli aracın olay yerine nasıl ve kim tarafından bırakıldığı henüz netlik kazanmazken, Beyaz Saray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.