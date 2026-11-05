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Beyaz Saray'da günah keçisi aranıyor! Savunma Bakanı'nı bitirmek için bilgi sızdırıldı

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Beyaz Saray'da günah keçisi aranıyor! Savunma Bakanı'nı bitirmek için bilgi sızdırıldı
Başlık ResmiBeyaz Saray'da günah keçisi aranıyor! Savunma Bakanı'nı bitirmek için bilgi sızdırıldı

ABD'de Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisi, Trump yönetiminde hesaplaşmayı başlattı. AF Post, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve ekibinin kendilerini kurtarmak için Pete Hegseth aleyhine medyaya bilgi sızdırdığını öne sürdü. CBS News ise Trump'ın danışmanlarına Hegseth'in görevde kalıp kalmaması gerektiğini sorduğunu yazdı.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde aldığı ağır yenilginin ardından Beyaz Saray'da adeta iç savaşı aratmayan bir hesaplaşma başladı.

İran savaşının sandığa yansıyan bedeli tartışılırken, Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetim içindeki güç mücadelesinin merkezine yerleşti.

AF Post'un ismini açıklamadığı üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Susie Wiles ve üst düzey yardımcıları Hegseth hakkında medyaya zarar verici bilgiler sızdırıyor.

Özel Kalem Müdürü Susie Wiles
Başlık ResmiÖzel Kalem Müdürü Susie Wiles

"KENDİLERİNİ KURTARMAK İÇİN HEGSETH'İ HEDEF ALIYORLAR"

AF Post'a konuşan yetkili, "Cumhuriyetçi Parti'nin ezici ara seçim yenilgisinin faturasını Hegseth'e keserek kendilerini kurtarmayı amaçlıyorlar" dedi.

Aynı kaynak, Wiles'ın Cumhuriyetçi tabanın üst düzey bir ismin görevden alınmasını beklediğini bildiğini ve hedefin kendisi olmasını engellemeye çalıştığını savundu.

Wiles'ın Cumhuriyetçi Senato adaylarının çoğunu bizzat seçtiğini ve seçim öncesinde anketler konusunda Trump'ı yanılttığını da öne süren yetkili, yenilginin başlıca sorumlusunun Wiles olduğunu iddia etti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth
Başlık ResmiSavunma Bakanı Pete Hegseth

TRUMP, HEGSETH'İN GELECEĞİNİ DANIŞMANLARINA SORDU

CBS News'in birden fazla kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, seçim kayıplarının ardından danışmanlarına Hegseth'in görevinde kalıp kalmaması gerektiğini sordu. Ancak bakanın değiştirilmesine ilişkin henüz karar vermedi.

İran savaşındaki rolleri nedeniyle CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de yönetim içindeki suçlamaların hedefi olabileceği aktarıldı.

CBS'ye konuşan bir kaynak, Hegseth'in yerine Florida Valisi Ron DeSantis'in adının geçtiğini söyledi.

DAILY MAIL: WILES VE RUBIO DA HEDEFTE

ABD basınındaki görev değişikliği haberlerine İngiliz Daily Mail gazetesi de Beyaz Saray'daki seçim gecesini anlatan kulis bilgileriyle katıldı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın sonuçları özel konutunda Wiles ve yardımcısı Natalie Harp ile izlediğini, yenilgi netleştikçe yönetim içinde tasfiye beklentisinin güçlendiğini anlattı.

Daily Mail'in kaynaklarına göre Wiles, Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yenilginin ardından sorumluluğu tartışılan isimler arasında yer aldı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, "İran Savaşı olmasaydı bu gece çok farklı görünürdü" dedi.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray ise Hegseth'in geleceğine ilişkin haberlere destek açıklamasıyla karşılık verdi.

Sözcü Anna Kelly, Trump'ın Hegseth'e "tam güvendiğini" ileri sürdü.

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