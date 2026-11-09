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Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Kapılar kapandı, gazeteciler içeri alındı

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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında yaşanan araçlı olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı. İlk bilgilere göre Lafayette Meydanı yakınlarında bir araçla olaya karışan kişi, araçtan indikten sonra güvenlik güçleriyle arbede yaşadı. Beyaz Saray'daki gazeteciler güvenlik tedbiri kapsamında binanın içine alındı.

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ABD'de Beyaz Saray çevresinde hareketli dakikalar yaşandı.

İlk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aracıyla Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Meydanı'nın kuzey bölümünde bir noktaya çarptı.

Araçtan inen kişi ABD Gizli Servisi ve Ulusal Muhafız birlikleriyle arbede yaşadı.

Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Kapılar kapandı, gazeteciler içeri alındı
Başlık ResmiBeyaz Saray'da sıcak dakikalar! Kapılar kapandı, gazeteciler içeri alındı

GAZETECİLER BİNANIN İÇİNE ALINDI

Olayın ardından Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İlk bilgilere göre güvenlik güçleri, Beyaz Saray'da bulunan basın mensuplarını tedbir amacıyla binanın içine aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Beyaz Saray yakınlarında yaşanan olayın ardından ABD Gizli Servisi bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli Lafayette Meydanı yakınlarından güvenlik görevlileri eşliğinde uzaklaştırılırken defalarca "Aman Tanrım!" diye bağırdı.

Gözaltına alınan kişinin kimliği ve olayın nedeni hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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