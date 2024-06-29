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Biden gidiyor, Trump geliyor! Time'den düello sonrası çarpıcı kapak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden gidiyor, Trump geliyor! Time&#039;den düello sonrası çarpıcı kapak
Abd Başkanlık Seçimleri, Joe Biden, Donald Trump, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, kasım ayında yapılacak seçimler için televizyondaki ilk tartışmalarını gerçekleştirdi. Biden'ın sık sık donduğu anların damga vurduğu düellonun ardından Time'dan çarpıcı kapak geldi: "Biden gidiyor, Trump geliyor!"

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı.  İki isim daha çok kişisel konular üzerinden birbirine saldırırken özellikle Biden'ın sık sık duraksaması, uzun uzun düşünmesi ve bazı önemli bilgileri hatırlayamaması dikkat çekti.

"Trump için açık bir zafer" yorumlarının yapıldığı düellonun ardından Time Dergisi'nden dikkat çeken kapak geldi.

TIME'DAN ÇARPICI KAPAK

ABD merkezli dünyanın önde gelen haber ve politika dergisi kapağında Biden'in seçimi kaybettiğine yönelik yorum yaptı.

Biden gidiyor, Trump geliyor! Time'den düellodan sonra çarpıcı kapak - 1. Resim

BIDEN KANADI PANİKTE!

Kırmızı renklerle Biden'in Time'ın klasikleşen çerçevesinin dışına çıktığı gösterilen kapakta "Panik" yazması dikkat çekti.

DEMOKRATLAR İÇİN HERŞEY KARANLIK

Time sosyal medyadan kapağa ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'Her şey karanlık.' Demokratlar Joe Biden'ın tartışma performansı ve bundan sonra ne olacağı konusunda paniğe kapılıyor."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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