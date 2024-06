Trump-Biden tartışmasına Türkiye'nin turizm reklamı damga vurdu

Dünyanın anbean takip ettiği Joe Biden-Donald Trump tartışmasına Türkiye damga vurdu. Tarihte ilk defa CNN'de canlı yayınlanan tartışma programına reklam arası verildi. Milyonların anbean takip ettiği yayının ilk reklamı Türkiye'nin turizm reklamı oldu.

ABD Başkanı Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı.

BIDEN VE TRUMP'IN YAYININDAKİ İLK REKLAM TÜRKİYE OLDU

Canlı yayınlanan Başkanlık Tartışması 90 dakika sürerken, yayında verilen ilk arada Türkiye’nin turizm tanıtım reklamı yayınlandı.

Tarihte ilk defa bir başkanlık tartışmasında reklam arası verilirken, Türkiye dünya gündemine oturdu.

CNN'de yayınlanan Biden-Trump tartışmasının reklam arasında Türkiye’nin resmi seyahat sitesi GoTurkiye.com’un reklamı dikkat çekti.

Sitenin “İstanbul is the new cool” spotu ABD başkanlarının tartışmasında dünya izleyicisiyle buluştu.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE YANKISI

Biden ve Trump'ın karşı karşıya geldiği canlı yayını izleyenler Türkiye reklamı karşılaşınca sosyal medya hesaplarından olumlu paylaşımlarda bulundu.

"Türkiye'nin programın yarısında böyle bir turizm reklamı vermesi büyük bir pazarlama başarısı. Sanki "Gördükleriniz hoşunuza gitmedi mi? O zaman Türkiye'ye gelin" diyorlar."

"Gerçekten inanılmaz bir reklam yerleştirme, karar verildi, Türkiye'ye taşınıyorum."