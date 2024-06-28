Trump-Biden tartışmasına Türkiye'nin turizm reklamı damga vurdu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 18:17 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 18:32 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünyanın anbean takip ettiği Joe Biden-Donald Trump tartışmasına Türkiye damga vurdu. Tarihte ilk defa CNN'de canlı yayınlanan tartışma programına reklam arası verildi. Milyonların anbean takip ettiği yayının ilk reklamı Türkiye'nin turizm reklamı oldu.