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Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho tespiti: "Şampiyonluk sayısı düşük"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho tespiti: &quot;Şampiyonluk sayısı düşük&quot;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe taraftarını kızdıracak Jose Mourinho açıklaması geldi. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, "Son yıllarda şampiyonluk sayısı biraz düşük" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son maçta rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçen Galatasaray'dan Fenerbahçeli taraftarı kızdıracak açıklama geldi. Fenerbahçe, şampiyonluğu kaybettikten sonra dünyanın önde gelen teknik direktörlerinden Jose Mourinho'yu transfer etmişti. Galatasaray Mourinho'nun son yıllarda şampiyonluk sayısının düşük olduğu yönünde çarpıcı açıklamada bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ TERCİH SEBEBİ SADECE EKONOMİ"

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu yeni sezon öncesi Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı:

"Fenerbahçe'ye gelmesi beni çok mutlu etti. Değer verilmeyen lig değerimizin ne değerde olduğunu görmüş oluruz bu şekilde. Mourinho dünyanın ve Avrupa’nın sayılı antrenörlerinden bir tanesi hepimizin bildiği gibi. Tercih etmesinin nedeni sadece ekonomik olmamalı"

ŞAMPİYONLUK SAYISI BİRAZ DÜŞÜK

Son yıllarda şampiyonluk sayısı biraz düşük, şampiyon olmak istiyordur. Bizim lig değerimizi arttıracak. Aslında değerden ötesi Avrupa’nın bize bakışı biraz daha yoğunlaşacak. Bu da biz Türkler ve Türk antrenörler için çok önemli. Daha yakından onu takip etmiş olacağız. Bizim için iyi. Bizi etkileyen bir unsur olacağını düşünmüyorum. Biz kendi yolumuzda devam edeceğiz."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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