Mourinho istedi, Ali Koç devreye girdi! 20 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda

Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho liderliğinde devam eden Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. İtalyan basını, listenin tepesindeki ismin Lazar Samardzic olduğunu, sarı lacivertlilerin Udinese ile anlaşma sağladığını iddia etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşan ve yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, transferde gaza bastı.

Mourinho'nun verdiği direktiflere göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyecek kadroyu kurmanın peşinde. Yeni teknik adamın bu doğrultuda verdiği raporda, Udinese forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'in de yer aldığı iddia edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin bu transferde en büyük rakibinin Lazio olduğu belirtildi.

Samardzic konusunda baskıyı artıran sarı lacivertliler, Udinese'ye 20 milyon euro önerdi. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre; Fenerbahçe ile Udinese anlaşma sağladı.

TADIC DEVREYE GİRDİ

Lazar Samardzic ile maaş konusunda da anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Tadic'i devreye sokarak yıldız oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti.

Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen bu transferin ardından sarı lacivertliler hamlelerine devam edecek.