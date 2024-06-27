Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Hırvat kaleci kararını verdi

Fenerbahçe'de takımdan ayrılma ihtimali konuşulan Dominik Livakovic, kararını verdi. Hırvat kalecinin kararının sebebi ortaya çıktı.

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon başında 6.65 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme yapmıştı. Trabzonspor deplasmanında yaşanan olayların ardından 29 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceğine dair haberler basında yer almıştı.

HIRVAT KALECİ KARARINI VERDİ

Milliyet'in aktardığı habere göre Livakovic Fenerbahçe'de kalma kararı aldı.

Deneyimli eldivenin, Jose Mourinho'nun gelişiyle yeni sezonun farklı olacağını düşündüğü ve bu yüzden böyle bir karar aldığı vurgulandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Livakovic kalesinde 40 gol gördü. Tecrübeli eldiven 17 maçta ise kalesini gole kapadı.