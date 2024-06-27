Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Hırvat kaleci kararını verdi

Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Hırvat kaleci kararını verdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Livakovic Fenerbahçe&#039;de kalacak mı? Hırvat kaleci kararını verdi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de takımdan ayrılma ihtimali konuşulan Dominik Livakovic, kararını verdi. Hırvat kalecinin kararının sebebi ortaya çıktı.

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon başında 6.65 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme yapmıştı. Trabzonspor deplasmanında yaşanan olayların ardından 29 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceğine dair haberler basında yer almıştı.

Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Hırvat kaleci kararını verdi - 1. Resim

HIRVAT KALECİ KARARINI VERDİ

Milliyet'in aktardığı habere göre Livakovic Fenerbahçe'de kalma kararı aldı.

Deneyimli eldivenin, Jose Mourinho'nun gelişiyle yeni sezonun farklı olacağını düşündüğü ve bu yüzden böyle bir karar aldığı vurgulandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Livakovic kalesinde 40 gol gördü. Tecrübeli eldiven 17 maçta ise kalesini gole kapadı.

Düzenleyen:  - Spor
Jandarma Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye atıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, LASK Linz kulübüyle stratejik partnerlik anlaşması imzaladı - SporGalatasaray, LASK Linz kulübüyle stratejik partnerlik anlaşması imzaladıKartal transferde yüksek uçuyor! Beşiktaş'tan Di Maria ve Insigne bombası - SporKartal transferde yüksek uçuyor! Beşiktaş'tan Di Maria ve Insigne bombasıKonyaspor orta saha takviyesi! Ufuk Akyol resmen açıklandı - SporKonyaspor orta saha takviyesi! Ufuk Akyol resmen açıklandıMilliler Çekya zaferi sonrası soyunma odasında çiftetelli oynadı - SporSahada futbol soyunma odasında çiftetelli şovBeşiktaş, Meryem Cennet Çal'ı kadrosuna kattı! Geçen sezon Fenerbahçe'de oynamıştı - SporBeşiktaş, Meryem Cennet Çal'ı kadrosuna kattı! Geçen sezon Fenerbahçe'de oynamıştıFenerbahçe'nin yıldızı Fred'den Jose Mourinho'ya övgüler! 'Her zaman kazanmak ister - SporFenerbahçe'nin yıldızı Fred'den Jose Mourinho'ya övgüler! 'Her zaman kazanmak ister
Sonraki Haber Yükleniyor...