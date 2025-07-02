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Tuncay Akgün kimdir? Leman Dergisi'nin sahibi olarak tanınıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tuncay Akgün kimdir? Leman Dergisi&#039;nin sahibi olarak tanınıyor
Hazreti Muhammed, Karikatür, Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Leman dergisine Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Derginin sahiplerinden Tuncay Akgün ise şüpheli isimler Cebrail Okcu ve Doğan Pehlivan'ın ifadesi sonrası yeniden gündeme geldi.

Leman Dergisi'nin sahiplerinden olan Tuncay Akgün, dergisinde çizilen Hazreti Muhammed karikatürü nedeniyle gündeme geldi. Tuncay Akgün kimdir, hayatı ve biyografisi merak edildi.

TUNCAY AKGÜN KİMDİR?

28 Mayıs 1962 tarihinde doğan Tuncay Akgün, 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Resim bölümünü bitirdi. İlk çizgileri Oğuz Aral yönetimindeki Gırgır dergisinde 1977'de yayınlandı. 1981'de aynı dergide güncel karikatürler ve tek sayfalık öyküler çizdi. Pek çok karikatür ve mizah dergisinde çizer ve yönetici olarak çalıştı.

Tuncay Akgün kimdir? Leman dergisinin sahibi olarak tanınıyor - 1. Resim

TUNCAY AKGÜN GÖZALTINA ALINDI MI, NEREDE?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i skandal bir karikatüre konu eden Leman Dergisi'nden 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Leman Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu öğrenildi.

Tuncay Akgün kimdir? Leman dergisinin sahibi olarak tanınıyor - 2. Resim

TUNCAY AKGÜN EVLİ Mİ?

Tuncay Akgün kendisi gibi karikatürist Ramize Erer ile evlidir.

LEMAN DERGİSİ KİMİN?

Çizer Mehmet Çağçağ ile Tuncay Akgün ortaklığında Leman dergisini kurdu. Derginin bugünkü adıyla ilk sayısı 21 Kasım 1991'de çıktı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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