Biden'dan İsrail ve Netanyahu sözleri: Bu bir kırmızı çizgidir ancak...

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in savunmasının kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim" dedi. Başbakan Netanyahu'nun İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini söyleyen Biden, Ramazan'ın başlamasına saatler kalsa da ateşkese dair umudu olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki zulmü 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Bölgede can kaybı 30 bini aşarken, neredeyse tüm dünyanın tepkisini toplayan İsrail'e ABD'nin desteği ise sürüyor.

BİDEN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalında yayınlanan bir programa röportaj verdi ve gündemdeki ana başlıkları değerlendirdi. Programda Biden'a, İsrail'e destek konusunda bir kırmızı çizgisi olup olmadığı ve Amerikalı müslümanların kendisine yönelik tepkisi gibi sorular soruldu.

Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu belirtti. Biden, bu kadar insanın sadece"Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.

"ASLA İSRAİL'İ TERK ETMEYECEĞİM"

"Başbakan Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde" şeklinde cevap verdi.

Netanyahu'nun İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, 'sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı' üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.

RAMAZAN ÖNCESİ ATEŞKES UMUDU

"Ramazan öncesi Gazze'de ateşkes sağlandığını görmek istiyorum" diyen Biden, Ramazan'ın başlamasına sadece saatler kalsa da umudunu koruduğunu belirtti.

Amerikalı müslümanların kendisine yönelik tepkisi sorulan Biden "Üzgünler ve onları anlıyorum" dedi, ancak soykırıma ortak olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını kaydetti.