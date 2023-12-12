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    • Haberler > Dünya > Biden'den Netanyahu'ya ayar, 'Dünyanın desteğini kaybediyorsunuz'

    Biden'den Netanyahu'ya ayar, 'Dünyanın desteğini kaybediyorsunuz'

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
    Biden&#039;den Netanyahu&#039;ya ayar, &#039;Dünyanın desteğini kaybediyorsunuz&#039;
    Biden, Netanyahu

    ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

    ABD Başkanı Biden dün yaptığını konuşmada, "Netanyahu'yu 51 yıldır tanıyorum ve onun söylediği lanet bir ifadeye katılma durumum yok" demişti. 

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