Biden'den Netanyahu'ya ayar, 'Dünyanın desteğini kaybediyorsunuz'
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Biden dün yaptığını konuşmada, "Netanyahu'yu 51 yıldır tanıyorum ve onun söylediği lanet bir ifadeye katılma durumum yok" demişti.