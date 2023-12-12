Biden'den Netanyahu'ya ayar, 'Dünyanın desteğini kaybediyorsunuz'

12 Aralık 2023 20:58 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 21:03

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Biden dün yaptığını konuşmada, "Netanyahu'yu 51 yıldır tanıyorum ve onun söylediği lanet bir ifadeye katılma durumum yok" demişti.