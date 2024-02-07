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    • Bir ayda 6 ceset! KKTC sahillerine bir cansız beden daha vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Kktc, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ankara ve Muğla'nın ardından KKTC sahillerinde bulunan cansız bedenlere bir yenisi daha eklendi. Bir aydaki ceset sayısı 6'ya yükseldi. Akdeniz'de batan bir gemide boğulan Suriyeli sığınmacılara ait olduğu değerlendirilen cesetlerin kimlikleri araştırılıyor.

    Geçen aylarda Antalya ve Muğla'da sahillerde 9 ceset bulunmuş, bu kişilerden sadece birinin kimliği tespit edilebilmişti. Antalya’da kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sekiz kişinin kimlikleri ise halen bilinmiyor.

    Türkiye'yi alarma geçiren ceset olayının bir benzeri bu sefer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)  yaşandı. KKTC sahillerine bir ceset daha vurdu. 

    SAYI 6'YA YÜKSELDİ

    KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, en son Dipkarpaz İncirler mevkisinde sahile vuran cesedin vücut bütünlüğünün bozulmuş olduğu ve cinsiyetinin tespit edilemediği bildirildi. Son tespit edilen cansız beden ile KKTC sahillerine 8 Ocak’tan bu yana vuran ceset sayısı 6’ya yükseldi. Polis bültenlerinden derlenen bilgiye göre, 14, 22 ve 31 Ocak tarihlerinde de 5 kişinin cansız bedeni tespit edilmişti.

    SURİYELİ SIĞINMACILAR MI?

    KKTC'li polis yetkilileri, sahile vuran cesetlerin Akdeniz'de batan bir gemide boğulan Suriyeli sığınmacılara ait olduğunu değerlendiriyor.

    NE OLMUŞTU?

    İlk ceset, 8 Ocak’ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu kaydedilmişti.

    İkinci ceset ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulunmuştu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz’daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edilmişti.

    Üçüncü ceset, 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulunmuştu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtmişti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisinin yapılamadığı açıklanmıştı.

    Polis, 31 Ocak tarihinde ise Girne’ye bağlı Çatalköy' bölgesinde sahile vurmuş 2 erkek cesedi bulunduğunu bildirmişti.

    Öte yandan Türkiye’de yetkililer de cesetlerin 11 Aralık 2023'te Lübnan’dan Kıbrıs’a doğru yola çıkan ve ardından batan bir göçmen teknesine ait olabileceğini söylüyor.

    Ayrıca Antalya'da polis, art arda kıyıya vuran cesetlerin ardından sahil şeridinde 24 saat devriye nöbetine başlamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kktc
    Haberler > Dünya > Bir ayda 6 ceset! KKTC sahillerine bir cansız beden daha vurdu
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