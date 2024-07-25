Bir yanda alkış, diğer yanda protesto! Washington'da çok sayıda gözaltı var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto eden binlerce Filistin destekçisi Washington sokaklarında toplandı. Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

ABD Kongresi'ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu'yu ayakta alkışladı

ABD Kongresi'ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu'yu ayakta alkışladı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılara imza atan İsrail'in en büyük destekçisi ise ABD. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sözde 'onur konuğu' olarak davet edildiği ABD Kongresi'nde konuşma yaptı.

Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek ve Gazze politikasına tepki gösteren binlerce Filistin destekçisi başkent Washington sokaklarını doldurdu.

CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTILAR

Göstericiler Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.

Ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden", "Özgür Filistin" ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.

BAYRAKLARI YAKTILAR

Bazı protestocular gösteri sırasında İsrail bayrağı yaktı. Bazı protestocular ise gönderde olan ABD bayrağını indirerek ateşe verdi ve yerine Filistin bayrağını göndere çekti.

polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti ve çıkan olaylarda çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

NETANYAHU'NUN KONGRE KONUŞMASINA TEPKİ

Görüşlerini dile getiren Yahudi göstericilerden Jane Hirschmann, kendisinin Holokost'tan kurtulan bir kişi olduğunu ve Filistinlilerin yaşadıklarını hissettiğini belirtti.

Hirschmann, "Başkan Biden, İsrail'i silahlandırmayı durdurmalı. Önce ateşkes için çağrı yapıp sonra 250 kiloluk bomba gönderemezsiniz. Daha yeni 14 milyar dolarlık fon gönderdi" sözleriyle ABD Başkanı Biden'ı hedef aldı.

New York'tan Washington'a sadece Netanyahu'yu protesto etmek için geldiğini belirten Anti-siyonist Haham David Feldman, "Savaş suçlusu Netanyahu birazdan Kongre'de konuşacak, bu savaş suçlusunun burada olmasından rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

"İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLAR GERİ VERİLMELİ"

Yahudilik ile siyonizm arasında büyük fark olduğunu söyleyen Feldman, "İnsanların şunu anlamasını istiyoruz, Filistin bizim düşmanımız değil. Biz, Filistinlilerle siyonizmin icat edildiği 1920'lerden önce barış içinde yaşıyorduk. Buradaki problem Filistin'in işgal edilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Sadece ateşkesin yeterli olmayacağını belirten Feldman, işgal edilmiş toprakların Filistin halkına geri verilmesi gerektiğini ve ancak o zaman kalıcı bir barışın sağlanacağını kaydetti.

"SAVAŞ SUÇLARINA ORTAKLIK EDİYOR"

Scott McCullion adlı Amerikalı protestocu da Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu ve çoktan tutuklanması gerektiğini söyledi. İsrail politikalarını uzun yıllardır protesto ettiğini dile getiren McCullion, Biden yönetiminin de İsrail'e verdiği destekle "savaş suçlarına ortaklık ettiği" değerlendirmesini yaptı.

Göstericilerden Suzan Almutawa da İsrail'e koşulsuz destek veren ABD yönetiminin, "Amerikan halkının çıkarlarına hizmet etmediğini" anlaması ve bu ülkeye silah göndermeyi bırakması gerektiğini vurguladı.

Mckenzie Manns ve Anthony Cheatham adlı Amerikalı göstericiler de Biden ve Trump'ın, Netanyahu ile görüşmemesi gerektiğini belirterek, Amerikalı siyasetçilerin, bir "savaş suçlusu" olan Netanyahu ile görüşmesine karşı olduklarını dile getirdi.