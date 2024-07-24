ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya Rashida Tlaib'den tek kişilik protesto

ABD Kongresi'nde konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ayakta alkışlanırken, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'yu elindeki 'Savaş suçlusu' pankartıyla tek başına protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ne sözde 'onur konuğu' olarak davet edildi ve konuşma yapmak için kürsüye çıkarken ayakta alkışlandı.

Netanyahu'nun konuşması sırasında, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'yu tek başına protesto etti.

Filistin bayraklı broş takan Tlaib, Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde tuttuğu "Savaş Suçlusu, Soykırım Suçlusu (War Criminal, Guilty of Genocide)" yazılı dövizler kaldırdı.

RASHİDA TLAİB KİMDİR?

24 Temmuz 1976'da doğan Amerikalı politikacı, aktivist ve eğitimci olan Tlaib, 6 Kasım 2018 ara seçimlerinde Michigan 13 Bölge'den Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Tlaib, Ilhan Omar birlikte ABD Temsilciler Meclisine seçilen ilk müslüman kadın kongre üyesi oldu.