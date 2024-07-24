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Türkiye'den ABD'ye "yazıklar olsun" tepkisi! Netanyahu Kongre'de ayakta alkışlandı

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Gündem Haberleri

ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sayısız katliama rağmen ayakta alkışlanması dünya için büyük bir utanç oldu. Türkiye'den Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepkiler gecikmedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Yazıklar olsun size" derken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" sözleri geldi.

ABD'de bütün dünya için utanç günü yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de 10 binlerce sivilin ölümünde önderlik etmesine rağmen Kongre'de ayakta alkışlandı.

Netanyahu'nun Kongre'de ayakta alkışlanmasına Türkiye'den ise ABD'ye yönelik tepkiler peş peşe geldi. 

TÜRKİYE'DEN ÇIĞ GİBİ TEPKİ YAĞDI!

Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasının ardından Türkiye'den tepki gecikmedi.

"Başkan Biden’a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum" diyerek ABD ile ortak katliam vurgusu yapan Netanyahu'nun ayakta alkışlanması, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından tepkiyle karşılandı.

Türkiye'den ABD'ye

KURTULMUŞ: YAZIKLAR OLSUN SİZE!

Meclis Başkanı Kurtulmuş, ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya yönelik akılalmaz muameleyi şu sözlerle eleştirdi:

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"

YILMAZ: KONGRE'DE UTANDIRAN TEVECCÜH

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise, Kongre'de Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasını, "Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir.

Türkiye'den ABD'ye

Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" sözleriyle eleştirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
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