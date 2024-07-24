Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşuyor: Siyonist Biden'a teşekkür ederim

Bütün dünyada gözler ABD'deki utanç gününe çevrildi. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen sayısız katliamın öncüsü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşabiliyor. Konuşması başlamadan önce dakikalarca ayakta alkışlanan Netanyahu, "Başkan Biden’a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum. Medeniyet güçlerinin zafer kazanması için Amerika ve İsrail'in birlikte durması gerekiyor. Birlikte olursak biz kazanırız, onlar kaybeder" dedi.

Bütün dünya için utanç günü yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de on binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açmasına rağmen ABD Kongresi'nde konuşuyor.

Netanyahu'nun Kongre konuşmasında satır başları şu şekilde:

Başkan Biden’a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bana bu onuru verdiniz. Bir dönüm noktasındayız. Orta Doğu'da İran'ın terörü İsrail'i, ABD'yi hedef alıyor. Bu medeniyetlerin çatışması değil. Barbarlıkla medeniyetin çatışması. Bu çatışma hayatı yüceltenlerle ölümü kutsayanların arasında bir çatışma.

Medeniyetin kazanması için İsrail ve ABD yan yana durmak zorunda. Çünkü yan yana durduğumuz zaman çok basit bir şey ortaya çıkıyor. Bu da biz kazanırız onlar kaybeder. Ve dostlarım bugün size bu sözü vermeye geldim, 'Biz kazanacağız'. 7 Ekim bizim sonsuza kadar kötü anacağımız bir gün. Yahudi bayramında yaşandı. Güneşli bir günde ve bulut bile yoktu.

Binlerce İsrailli kutlama yapıyordu. Birden cennet cehenneme dönüştü. 3 bin Hamas teröristi İsrail topraklarına girdi. 1200 kişiyi katlettiler. Bunların arasında ABD'liler de var. Kadınlara tecavüz ettiler. Erkeklerin kafasını kestiler. 250 kişiyi karanlık yere sürükledi. İsrail bunların 145'ini eve götürdü. Bunların çoğu da operasyonla elde edildi. Kurtarılan rehinelerden bir tanesi burada eşimle birlikte oturmakta.

7 Ekim sabahında tüm dünya Noan'ın Gazze'ye kaçırılırken ki motosikletinin arkasındakini görüntüleri gördü. Annesiyle görüştüm. Kanser hastasıydı. Ben bir ricada bulundu. 'Kızımı ölmeden önce bir kez görüp sarılmak istiyorum' dedi. Noah dahil 4 rehineyi kurtardık. Noah annesiyle bir araya geldiğinde annesinin son dileği yerine gelmiş oldu. Birçok rehine ailesi bizimle buradalar. Amerikalı rehinelerin aileleri de burada. Bu ailelerin çektiği ızdırap kelimelerle anlatılamayacak derecede.

Dün yine onlarla görüştüm. Ve onlara şu sözü verdim. 'Tüm rehinelerin evine dönene kadar dinlenmeyeceğim' dedim. Biz konuşurken aktif olarak rehinelerin serbest bırakılması için çaba sarf ediyoruz. Başkan Biden'a teşekkür etmek istiyorum. Rehineler için büyük çaba gösterdi. Sayın Başkan'a İsrail'e desteği için teşekkür ediyorum. Oeta Doğu'ya 2 uçak gemisi gönderdi. En karanlık zamanımızda İsrail'e hiçbir zaman unutulmayacak bir ziyaret gerçekleştirdi.

9 aydan uzun süredir İsrailli askerler sınır tanımaz cesaret gösterdiler. Teğmenlerimizden biri burada. İsrail paralı askerlerinden biri. Ailesi Etiyopyalı. Hamas'ın kanlı saldırısının haberi aldıktan sonra silahını aldı ama arabası yoktu. Kilometrelerce koştu. Cephenin en ön saflarına koştu. Doğru duydunuz. 10 km boyunca koştu. Ön cepheye koştu. Birçok teröristi öldürdü. Hepimiz sana müteşekkiriz.

Bir diğer kahramanımız Eşref. Eşref bedevi bir asker. Müslüman. Birçok teröristi öldürdü. Eşref gibi Müslüman askerler, Hristiyan ve Yahudi asker arkadaşlarıyla çok büyük cesaretle savaştılar. Üçüncü kahramanımız da bizimle birlikte. Kendisi çatışmada yaralanmıştı. Şu an iyileşme sürecinde. Yeniden bir tank tugayının komutanı olarak çatışmaya geri dönecek. Aynı zamanda dördüncü kahramanımız da burada. Gazze'de bacağını kaybetti ama hala savaşmaya devam ediyor.

Dostlarım bunların İsrail'in askerleri. Eğilmez korkmaz ve geri çekilmez. İncil'de de yazdığı gibi 'Aslanlar gibi kalkacaklar, aslanlar gibi dirilecekler'. Ve dirildiler. İsrail silahlı kuvvetlerinin İsrail toplumunun her bir köşesinden geliyor. Hepsi Maccabi ruhu için savaşıyor. Yeniden olmaması için şimdi harekete geçmeliyiz diyoruz. Dostlarım düşmanlarımızı hem cesaret hem netlik gerektiriyor. Netlik şunu gerektiriyor. İyi ve kötü arasındaki fark. Anti İsrailciler kötülüğün yanında duruyor. Tecavüzcülerin yanında duruyorlar. Bu protestocular onları destekliyor ve kendilerinden utanmaları gerekiyor. Basit bir farkı reddediyorlar.

Teröristleri hedef alanları ve sivilleri hedef alanları arasındaki farkı görmüyorlar. Protestocular 4 Temmuz'da ABD bayrağını yaktılar. Anti İsrailcilere karşı ABD bayrağı korundu. İran, İsrail karşıtı protestoları fonluyor. Bu binanın etrafındalar. Bu protestoculara bir mesajım var. Siz İran'ın kullanışlı aptalları oldunuz. Bazı protestocular bazı tabelalar tutuyorlar. 'İsrail'i destekleyen gayler' diyorlar. Aynı zamanda şunu da diyebilirler KFC'yi destekleyen tavuklar. Sadece kampüste protesto yapan kişiler değil bunları yönetenler de yanlış yapıyor.

Antisemitizm dünyanın en eski suçlarından biri. Antisemitizmin yükselişe geçtiğini gördüğümüzde kınamalıyız ve savaşmalıyız. Hiçbir istisna olmadan. Ve Yahudilere karşı iftiralar ipek röp şambır giyenler tarafından yapılmıyor sadece. Uluslararası Ceza Mahkemesi 'İsrail aç bıraktı Gazzelileri' dedi. Bu tamamen yalan. Baka bir yalan daha paylaşmak istiyorum. UCM Başkanı, İsrail'in sivilleri hedef aldığı yalanını söyledi.

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