Almanya İsrail'e silah satmayı durduracak mı? Başbakan Scholz açıkladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne rağmen İsrail'e silah sağlamayı durdurma kararı almadıklarını söyledi.

Scholz, "İsrail'e silah tedarik ettik ve bunu durdurma kararı almadık. Fakat tabii ki her seferinde duruma göre karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR TALEPLERİ İĞRENÇ BULUYORUM"

Olaf Scholz, Almanya'nın Batı Şeria'da üretilen malların ticaretinden kaçınması yönündeki talebe ilişkin de konuştu. Scholz, "Benim liderliğimdeki bir hükümet, İsrail'den gelen mal, hizmet ve malların boykot edilmesini desteklemeyecektir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tür talepleri iğrenç buluyorum" ifadelerini kullandı.

"UAD RAPORU, DEĞERLENDİRMEMİZİ DEĞİŞTİRMEDİ"

İsrail'in uluslararası hukukun kriterlerine uyması gerektiğini çok açık şekilde söylediklerine ve bunu da sürdürdüklerine dikkati çeken Scholz, şöyle devam etti:

"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kabul etmediğimizi çok net şekilde söyledik ve bunu birçok Avrupalı ​​dostumuzla ve örneğin ABD ile birlikte kınadık, aynı zamanda Avrupa Birliği gibi, belirli kişilere de yaptırımlar uyguladık. İşte bu yüzden iki devletli çözüm perspektifi olarak, İsrail ile Filistin devleti arasında barış içinde bir arada yaşama perspektifinin de olması gerektiğini her zaman söyledik. Biz de tam olarak bu çizgiyi takip etmeye devam ediyoruz.

(UAD danışma görüşü) Son rapor da değerlendirmemizi değiştirmedi çünkü iki devletli çözümün olması gerektiğine ve bunun gerçekçi bir perspektif olması için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz."

"KAMALA HARRİS SEÇİMİ KAZANABİLİR"

Şansölye Scholz, Joe Biden'ın çekilmesi ile birlikte seçimlerde aday olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kasım ayında yapılacak başkanlık seçimini kazanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Scholz, "Kamala Harris'in seçimleri kazanmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum ancak buna, Amerikalı seçmenler karar verecek" diye konuştu.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

ABD'de başkan adayı Donald Trump'a yapılan suikast sonrası kendisiyle temasa geçip geçmediğine ilişkin soruya da Scholz, tam olarak cevap vermekten kaçınarak "Hükümet başkanı olarak hükümetlerle doğrudan temas halindeyim" cevabını verdi.