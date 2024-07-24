İsrail askerleri Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Filistinli mahkumu canlı kalkan olarak kullanan İsrail'e tepki! "Tam teşekküllü bir savaş suçu"

Filistinli mahkumu canlı kalkan olarak kullanan İsrail'e tepki! "Tam teşekküllü bir savaş suçu"

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem şehrinde saldırılarını sürdürüyor. Tulkarem Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu, bölgede birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bölgede saldırılar devam ederken, skandal bir görüntüye imza atıldı. İsrail güçleri, Ezbet el Cerad'ı işgal ederken Filistinli bir adamı canlı kalkan olarak kullanmak üzere zırhlı bir araca bağladı.

Sosyal medyadaki iddialara göre; Tulkarem'de bir evi kuşatan işgalciler, evdeki direnişçinin teslim olması için bir başka genci zırhlı aracın üstüne koyup canlıkalkan olarak kullandı. O görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.

Bölgede çatışmaların sürdüğü belirtildi.

BU İLK DEĞİL

Yaklaşık bir ay önce İsrail ordusu bir kez daha insanlık dışı bir görüntüye imza atmış, Batı Şeria'daki bir Filistinliyi askeri cipin kaputuna bağlayıp gezdirmişti. O görüntüler dünyayı ayağa kaldırmış, İsrail birçok ülke tarafından kınanmıştı.