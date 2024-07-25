ABD Kongresi'ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu'yu ayakta alkışladı

'Onur konuğu' olarak davet edilen ve konuşma yapmak için çıktığı ABD Kongresi'nde büyük bir coşkuyla karşılanan Netanyahu'yu dinleyenler arasında Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk da yer aldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail saldırılarına devam ederken, ABD'yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington'da Kongre'de bir konuşma gerçekleştirdi.

Sadece bir gün önce Starlink hizmetinin Gazze'deki bir hastanede aktif hale getirildiğini duyuran teknoloji milyarderi Musk, diğer kongre üyeleri gibi Netanyahu'yu ayakta alkışladı.

Musk'ın bu hareketi kameralara yansırken, büyük tepkilere neden oldu. Musk, son olarak geçen yıl İsrail'e yaptığı bir ziyaret sırasında Netanyahu ile bir araya gelmişti.