ABD Kongresi'ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu'yu ayakta alkışladı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gazze'deki bir hastanede Starlink'in aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyuran Tesla CEO'su Elon Musk, sadece bir gün sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına katıldı ve Netanyahu'yu ayakta alkışladı.
'Onur konuğu' olarak davet edilen ve konuşma yapmak için çıktığı ABD Kongresi'nde büyük bir coşkuyla karşılanan Netanyahu'yu dinleyenler arasında Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk da yer aldı.
NETANYAHU'YU AYAKTA ALKIŞLADI
Sadece bir gün önce Starlink hizmetinin Gazze'deki bir hastanede aktif hale getirildiğini duyuran teknoloji milyarderi Musk, diğer kongre üyeleri gibi Netanyahu'yu ayakta alkışladı.
Musk'ın bu hareketi kameralara yansırken, büyük tepkilere neden oldu. Musk, son olarak geçen yıl İsrail'e yaptığı bir ziyaret sırasında Netanyahu ile bir araya gelmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi