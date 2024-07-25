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ABD Kongresi'ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu'yu ayakta alkışladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Kongresi&#039;ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu&#039;yu ayakta alkışladı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'deki bir hastanede Starlink'in aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyuran Tesla CEO'su Elon Musk, sadece bir gün sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına katıldı ve Netanyahu'yu ayakta alkışladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail saldırılarına devam ederken, ABD'yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington'da Kongre'de bir konuşma gerçekleştirdi.

'Onur konuğu' olarak davet edilen ve konuşma yapmak için çıktığı ABD Kongresi'nde büyük bir coşkuyla karşılanan Netanyahu'yu dinleyenler arasında Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk da yer aldı.

ABD Kongresi'ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu'yu ayakta alkışladı - 1. Resim

NETANYAHU'YU AYAKTA ALKIŞLADI

Sadece bir gün önce Starlink hizmetinin Gazze'deki bir hastanede aktif hale getirildiğini duyuran teknoloji milyarderi Musk, diğer kongre üyeleri gibi Netanyahu'yu ayakta alkışladı.

Musk'ın bu hareketi kameralara yansırken, büyük tepkilere neden oldu. Musk, son olarak geçen yıl İsrail'e yaptığı bir ziyaret sırasında Netanyahu ile bir araya gelmişti.

ABD Kongresi'ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu'yu ayakta alkışladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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