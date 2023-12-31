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    Bir yılda 27 bin kişinin canını aldı! Böyle giderse 8 yıl süren savaştan daha çok kişi ölecek

    İran'ın kronikleşen ve giderek artan hava kirliliği sorunu bir yılda 27 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Ülkenin Çevre ve Şehircilik Bakanı Pirhadi, hava kirliliğinin artması durumunda 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'ndan daha fazla kayıp verileceğini açıkladı.

    Bir yılda 27 bin kişinin canını aldı! Böyle giderse 8 yıl süren savaştan daha çok kişi ölecek
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İran'da giderek artan hava kirliliği günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zaman zaman eğitimin de durmasına neden olan hava kirliliği bir yılda 27 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 

    Tesnim Haber Ajansı'na göre, Tahran Çevre ve Şehircilik Hizmetleri Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi, İran'da hava kirliliğinin neden olduğu sorunlara ilişkin bilgi verdi.

    ÖLÜ SAYISI İRAN-IRAK SAVAŞINI GEÇEBİLİR

    Ülkede hava kirliliğini sıklıkla gündeme getirmesi nedeniyle eleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Pirhadi, "Hava kirliliğinden bir yılda, ülke genelinde 27 binden fazla, Tahran'da ise 6 bin 398 kişi hayatını kaybetti. Eğer bu artış devam ederse 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'ndan fazla kayıp vereceğiz" dedi.

    İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, 8 Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin bir yılda, ülke genelinde 20 bin 800 kişinin, başkent Tahran'da ise 6 bin 400 kişinin ölümüne neden olduğunu söylemişti.

    HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENİ NE?

    Tahran'daki hava kirliliğine, şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmaması, nüfus yoğunluğu, eski model araçlar ile yaygın kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazlarının neden olduğu belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    IranHava KirliliğiÖlü
    Haberler > Dünya > Bir yılda 27 bin kişinin canını aldı! Böyle giderse 8 yıl süren savaştan daha çok kişi ölecek
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