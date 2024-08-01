Biz bu filmi çok gördük! İran saldırı yeri ve şeklini söyledi, sırada zamanı var

Hamas lideri Haniye suikastiyle birlikte bütün dünya İran'ın olası bir misilleme saldırısına kenetlendi. Dini lider Hamaney tarafından Tel Aviv ve Hayfa'ya İHA'larla saldırı emri verildiği ABD basınına sızdırıldı. Saldırının yeri ve şekli belli oldu. Sırada ne zaman düzenleneceği kaldı. İran'ın dikkat çeken tavrı, İsrail'in konsolosluk baskınına karşı yaptıkları tarihi misillemeyi (!) hatırlattı.

TÜRKİYE GAZETESİ ANALİZ | Cüneyt Akçatepe- İran misafirini koruyamadı(!) Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’den intikam açıklaması geldi.

BM Güvenlik Konseyi acil toplantısında konuşan Hamaney, İsrail’den Haniye'nin ölümünün intikamını alacaklarını duyurdu.

SALDIRI PLANI ABD’YE SIZDIRILDI

New York Times, ismini açıklamadıkları üç İranlı yetkiliden bilgi aldıklarını, Hamaney’in İsrail'e doğrudan saldırı emri verdiğini açıkladı.

Saldırının Tel Aviv ve Hayfa çevrelerindeki askeri hedeflere İHA ve füzelerle yapılacağı ABD’ye sızdırıldı. Yeri ve şekli belirlenen saldırının “nasıl”ı kaldı.

SALDIRIDAN ÖNCE ABD UYARACAK

İsrail devlet televizyonu KAN, İran'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD'nin Orta Doğu'daki üsleriyle İsrail'i erken uyarabileceği açıkladı.

Uyarının ardından olası bir "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsi devreye sokulacak.

HEDEFLERİNDE "İSRAİL" DEĞİL "TERÖR" VAR

Suikastin ardından İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz" diyerek hedef olarak İsrail'i değil terörü gösterdi.

Bu açıklama akıllara İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın suikastin ardından söylediği tepkiyi getirdi. Pezeşkiyan da Haniye'nin ölümünden ne oldukları açıklayamadıkları "terör"ü sorumlu tutmuştu.

BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava düzenlediği saldırı günlerce konuşuldu. İran'ın İsrail'e savaş açacağı tartışmaları dünya gündeminden düşmek bilmedi.

İran'ın ise saldırısı dünya tarihine geçecek cinsten oldu. 13 Nisan'da İran, yeri, zamanı ve şeklini önceden ABD'ye sızdırdığı 300'den fazla füze ile İsrail'e saldırdı. Füzelerin İsrail'e ulaşması saatler aldı. İsrail füzelerinin yüzde 99'unu imha etti. Sadece bir İsrailli hafif şekilde yaralandı.

HANİYE SUİKASTİ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.