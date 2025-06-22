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BMGK 'İran acil koduyla' toplandı! Gutterres'den "tehlikeli dönüm noktası" çıkışı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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BMGK &#039;İran acil koduyla&#039; toplandı! Gutterres&#039;den &quot;tehlikeli dönüm noktası&quot; çıkışı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK) bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, "ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi.

Orta Doğu'da ateş ABD'nin İsrail-İran savaşına müdahil olmasıyla bir kez daha harlandı. ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesise bombardıman gerçekleştirdi. Saldırı sonrasında İran'ın, ABD'nin saldırısının "incelenmesi ve kınanması" talebi doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK) toplandı.

Zirvenin açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: "ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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