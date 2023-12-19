BM Güvenlik Konseyi'nde Tor Wennesland: Sivillerin öldürülmesini tartışmasız şekilde kınıyorum

19 Aralık 2023 19:57 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 20:04

BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail-Filistin sorununa ilişkin gelişmeler ele alındı. BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, toplantıda, üye ülkeleri video konferans yoluyla bilgilendirdi.

BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ ENDİŞELENDİRİYOR

Wennesland, Gazze Şeridi'ne insani yardımların çok zor koşullarda ulaştırıldığını, yerinden edilme ve süren çatışmalar nedeniyle insani yardım sisteminin çöküşün eşiğine geldiğini ifade etti.

Gazze'deki durumun daha geniş bir bölgeye yayılma riskinden endişe duymaya devam ettiğini belirten Wennesland, Lübnan ve İsrail arasında bulunan ve "Mavi Hat" olarak tanımlanan bölgede her gün karşılıklı ateş açıldığını, bunun bölgesel istikrar için çok büyük bir tehdit teşkil ettiğini bildirdi.

TARTIŞMASIZ ŞEKİLDE KINIYORUM

Wennesland, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların büyüklüğü ve Gazze'deki ölüm ve yıkımın boyutu daha önce görülmemiş boyutlarda ve buna tanıklık etmek çok zor. Gazze'de sivillerin öldürülmesini tartışmasız bir şekilde kınıyorum." dedi.

Gazze'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu dile getiren Wennesland, Batı Şeria'daki gelişmeleri de endişeyle takip ettiğini belirtti.

Wennesland, Filistinliler ve İsrail güvenlik güçleri arasındaki "çatışmaların" ölüm ve gözaltıyla sonuçlandığını ifade ederek, "Güvenlik güçleri en üst düzeyde itidal göstermeli ve hayat korumak için sadece başka seçenek kalmadığında ölümcül güce başvurmalı." diye konuştu.

HESAP VERMELİ VE ADALETE TESLİM EDİLMELİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin ölümcül saldırılarından endişe duyduğunu belirten Wennesland, "Şiddete başvuranlar hesap vermeli ve adalete teslim edilmeli." ifadesini kullandı.

Wennesland, bazı liderlerin şiddet ve sivillerin ölümünü teşvik eden söylemleri karşısında dehşete düştüğünü dile getirerek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in işgal yerlerinin genişlemesine tepki gösteren Wennesland, bunun gelecekte bağımsız Filistin Devleti'nin varlığını tehdit ettiğini kaydetti.