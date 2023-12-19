İsrail ordusu Gazze'de bina bombaladı, çok sayıda ölü ve enkaz altında kalanlar var

19 Aralık 2023 19:45 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 20:15

Hamas'ın saldırılarını öne süren İsrail 7 Ekim'den bu yana topyeküm abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenliyor. İşgal güçleri sivil ayrımı gözetmeksizin cami, kilise, okul, mülteci kampı, hastane demeden her yeri bombalıyor. İsrail ordusu bugün yine sivilleri hedef aldı, Gazze'de bombalanan bir binada çok sayıda insan öldü, enkaz altında kalanlar var.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Görgü tanıkları, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Er-Rimal Mahallesi'nde bir binayı hedef aldığını söyledi. Çok sayıda Filistinlinin öldüğünü, birçok kişinin yaralandığını aktaran görgü tanıkları, yıkılan binanın enkazında kalanların olduğunu belirtti.

GAZZE YOĞUN BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik yoğun bombardımanını sürdürüyor. Başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İSRAİL - HAMAS SAVAŞINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 20 BİNE DAYANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

81 İSRAİLLİYE KARŞI 240 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.