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    BM: İsrail'in Refah'a saldırısı yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    İsrail, Gazze, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İsrail'in Refah'a saldırısı sadece oradaki bir milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmayacak, yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak." dedi.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu'nun açılışında konuştu.

    "HİÇBİR ŞEY FİLİSTİN HALKININ CEZALANDIRILMASINI HAKLI GÖSTERMEZ"

    Guterres, hiçbir şeyin Filistin halkının toplu cezalandırılmasını da haklı gösteremeyeceğini vurgulayarak, görev süresi boyunca ilk kez Gazze'de kan dökülmesini durdurmak ve gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup gönderdiğini ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

    BM: İsrail'in Refah'a saldırısı yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak - 1. Resim

    "REFAH SALDIRISI YARDIMLARIMIZIN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÇAKACAK"

    Uluslararası insancıl hukukun saldırı altında bulunduğuna dikkati çeken Guterres, şunları söyledi:

    "Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu on binlerce sivil öldürüldü. İnsani yardım hala tamamen yetersiz. Refah kenti, insani yardım operasyonunun temelini oluşturuyor ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da bu çabanın omurgasını oluşturuyor. İsrail'in Refah'a saldırısı, sadece oradaki bir milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmayacak, yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak."

    Guterres, insani ateşkesin yanı sıra tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineledi.

    BM: İsrail'in Refah'a saldırısı yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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