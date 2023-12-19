BM Komiseri Türk'ten Gazze çağrısı! 'Bir cehennemde sıkışıp kalmış durumdalar'

19 Aralık 2023 22:07 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 22:08

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "İnsan hakları ve insani gerekçelerle yapılan ateşkes çağrıları gün geçtikçe daha yüksek sesle dile getiriliyor ve bu çağrılara kulak verilmeli." ifadesini kullandı.

"BU ÇAĞRILARA KULAK VERİLMELİ"

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Filistin'deki duruma değindi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Türk, "İnsan hakları ve insani gerekçelerle yapılan ateşkes çağrıları gün geçtikçe daha yüksek sesle dile getiriliyor ve bu çağrılara kulak verilmeli." ifadesini kullandı.

"ADALET YERİNİ BULMALIDIR"

Türk, Gazze'de "hastaneler, okullar ve dini tesisler gibi sığınak işlevi gören sivil altyapıya yönelik saldırıların bildirildiğini" aktararak, "Savaş hukuku ihlallerine ilişkin iddialar derhal ve eksiksiz bir şekilde soruşturulmalıdır. Bu tür eylemlerden sorumlu olanlardan hesap sorulmalı ve adalet yerini bulmalıdır." çağrısında bulundu.

Saldırılar nedeniyle neredeyse 2 milyon insanın yerinden edildiğini söyleyen Türk, "(İnsanların) Gazze'de gidebilecekleri hiçbir yer kalmadı." dedi.

"BİR CEHENNEMDE SIKIŞIP KALMIŞ DURUMDALAR"

Türk ayrıca İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan gelen yardımların "ihtiyaç sahiplerinin yalnızca küçük bir kısmına yettiğini" aktardı.

Gazze'nin kuzeyinde "yaklaşık 100 bin sivilin aralıksız bombardıman sebebiyle hareket edemediğine" dikkati çeken Türk, "Bir cehennemde sıkışıp kalmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Türk, uluslararası toplumun "ateşkes" talep ettiğine değinerek, rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ve iki devletli çözüm için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İNSANİ ARADA ESİR TAKASI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.