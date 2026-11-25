Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken otomobilinde mahsur kalan yaşlı bir adam, sörf tahtası ve çekiç kullanan bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

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Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti.

Derelerin taşması sonucu çok sayıda cadde ve sokak sular altında kalırken bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

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SEL SULARININ ORTASINDA KURTARMA OPERASYONU

Mogi das Cruzes kentinde sel sularına gömülen otomobilde mahsur kalan yaşlı bir adamın yardımına bir vatandaş koştu.

Sörf tahtasıyla otomobile ulaşan adam, elindeki çekiçle birkaç denemenin ardından aracın camını kırmayı başardı.

Otomobilin camından çıkan yaşlı adam, sörf tahtasından destek alarak güvenli bölgeye ulaştı.

KENTTE SİRENLER ÇALDI

Mogi das Cruzes Belediyesi, kısa sürede etkili olan yoğun yağış nedeniyle çok sayıda derenin taştığını açıkladı.

Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde halkı uyarmak için sirenler devreye sokulurken bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Belediye ekipleri, riskli bölgelerde inceleme ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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