ABD merkezli teknoloji şirketi Dimensional, yapay zekayı geliştirmek amacıyla San Francisco sokaklarında robot köpekleri gezdirecek çalışanlar arıyor. Saatlik 20 dolar (yaklaşık 1000 TL) ödeme teklif edilen işte, çalışanların günde 4 ila 6 saat robot köpeklerle dolaşması gerekiyor. Böylece bir günlük kazanç yaklaşık 6 bin TL'ye ulaşıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, daha önce görülmemiş iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor. ABD'nin San Francisco kentinde faaliyet gösteren teknoloji girişimi Dimensional, robot köpekleri sokaklarda gezdirecek kişiler arıyor. Şirket, bu sıra dışı görev karşılığında çalışanlara saatlik 20 dolar (yaklaşık 1000 TL) ödeme yapmayı teklif etti.

YAPAY ZEKAYI EĞİTMEK İÇİN VERİ TOPLAYACAK

New York Times gazetesinin haberine göre şirket, yapay zekayı eğitmek ve robotların gerçek dünya koşullarına daha iyi uyum sağlamasını sağlamak amacıyla veri topluyor. İş ilanında robotik alanında deneyim şartı aranmadığı, çalışanlara ücretli eğitim verileceği belirtildi.

AŞIRI ISINIRSA KENDİNİ KAPATABİLİR

Ayrıca görevlilerin, yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki robot ekipmanlarını taşımakta zorlanmaması gerekiyor. Robotların yürüyüş sırasında zaman zaman aşırı ısındığı veya çalışmayı durdurduğu, bu gibi durumlarda çalışanların cihazları geri taşımak zorunda kaldığı aktarıldı.

Bu ilanı gören dönüp bir daha bakıyor! Robot köpek gezdirene günlük 6 bin TL ödenecek

Dimensional'ın kurucusu Stash Pomichter, New York Times'a yaptığı açıklamada, robot köpeklerin üzerindeki kamera ve sensörler aracılığıyla çevrelerinden veri topladığını, insanların ise bu sırada robotları yönlendirdiğini söyledi. Pomichter, yaptıkları denemelerde yapay zeka sistemlerinin robotların donanımlarını kontrol etmekte henüz yeterli olmadığını belirterek, insan desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

San Francisco'nun Dogpatch bölgesinde faaliyet gösteren Dimensional, yapay zeka sistemlerinin robotları kendi başlarına kontrol edebilmesini sağlayacak açık kaynaklı bir işletim sistemi geliştiriyor. New York Times'ın haberine göre şirket, ABD, Çin ve Almanya'daki üreticilerden 100'den fazla robot köpek ve 50 insansı robot satın aldı.

Sokaklarda kullanılan robot köpeklerin her birinin yaklaşık 2 bin dolara mal olduğu ve Çin merkezli Unitree tarafından üretildiği belirtildi. Şirket, geliştirdiği teknolojinin ilerleyen dönemde robotların fabrikalarda, veri merkezlerinde, inşaat alanlarında ve güvenlik görevlerinde kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala