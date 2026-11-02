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Çarptığı dal parçası hayatını kabusa çevirdi! Doktorlar inanamadı: Gözünde tohum filizlendi

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Çarptığı dal parçası hayatını kabusa çevirdi! Doktorlar inanamadı: Gözünde tohum filizlendi
Başlık ResmiÇarptığı dal parçası hayatını kabusa çevirdi! Doktorlar inanamadı: Gözünde tohum filizlendi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Rusya’da yaşayan 42 yaşındaki Maxim Sleptsov, gözüne bir ağaç dalının çarpmasıyla başlayan şiddetli baş ağrıları ve görme sorunları nedeniyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Doktorlar, adamın gözünde kök salarak filizlenmiş bir tohum tespit etti. Gerekli tetkiklerin ardından acil bir şekilde operasyona alınan adam, tohumun çıkarılması sonucu rahat bir nefes aldı.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Sibirya'da kaynakçı ve tesisatçı olarak çalışan Maxim Sleptsov, arkadaşını ziyaret ettiği Abyysky bölgesinde gözüne dal çarpmasıyla zorlu bir sürecin içine girdi. Olayın ardından gözünü yıkayarak küçük bir kabuk parçası çıkaran adam, farkında olmadan gözünde kalan küçük bir tohumla yaşamaya devam etti.

Çarptığı dal parçası hayatını kabusa çevirdi! Doktorlar inanamadı: Gözünde tohum filizlendi
Başlık ResmiÇarptığı dal parçası hayatını kabusa çevirdi! Doktorlar inanamadı: Gözünde tohum filizlendi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

BAŞ AĞRILARIYLA UYANMAYA BAŞLADI

Zamanla şiddetli migren benzeri baş ağrılarıyla uyanmaya başlayan ve görme yeteneği ciddi şekilde etkilenen Sleptsov, çareyi başkent Yakutsk'ta göz muayenesine gitmekte buldu.

GÖZÜNE YERLEŞEN TOHUM FİLİZLENMİŞ

Yapılan detaylı incelemelerde, gözün beyaz kısmını örten, hassas bir zar olan konjonktivaya yerleşen tohumun filizlendiği ve yaklaşık 3 milimetre uzunluğunda kök saldığı görüldü.

Çarptığı dal parçası hayatını kabusa çevirdi! Doktorlar inanamadı: Gözünde tohum filizlendi
Başlık ResmiÇarptığı dal parçası hayatını kabusa çevirdi! Doktorlar inanamadı: Gözünde tohum filizlendi

KÖKÜ 3 MİLİMETREYE ULAŞMIŞ

42 yaşındaki Sleptsov, gerekli tetkiklerin ardından acil bir şekilde operasyona alınırken, göz doktoru Elizaveta Karpova, lokal anestezi uyguladıktan sonra küçük bir enjeksiyon iğnesi yardımıyla filizlenmiş tohumu çıkardı. Tohumun kökünün yaklaşık 3 milimetre uzunluğa ulaştığını belirten Karpova, meslek hayatında daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını söyledi.

Operasyonun ardından rahatlayan Maxim'in baş ağrıları da sona erdi. Yaşadıklarını anlatan adam, gözündeki tohumun kök salmaya başladığını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını, operasyon sonrası ise rahat bir nefes aldığını ifade etti.

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