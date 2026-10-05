Bulgaristan'da bomba paniği! Peş peşe ihbarlar sonrası binalar tahliye edildi

Bulgaristan’da çok sayıda kamu kurumu, adliye ve okula yönelik peş peşe bomba ihbarları yapıldı. İhbarlar ülke genelinde paniğe neden olurken bazı binalar tedbir amacıyla kısa sürede tahliye edildi.

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Bulgaristan’ın farklı kentlerinden gelen bomba ihbarları güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Başkent Sofya’nın yanı sıra birçok bölgede kamu kurumları ve eğitim kuruluşları hedef alınırken, ekipler binalarda güvenlik kontrolleri başlattı.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE ALARMA GEÇİLDİ

Bomba ihbarlarının Filibe (Plovdiv), Köstendil, Montana, Razgrad, İsperih, Lofça (Lovech), Pazarcık, Burgaz, Hasköy (Haskovo), Sliven ve Blagoevgrad başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarındaki kurumlara ulaştığı bildirildi.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbarların ardından bazı binalarda çalışanlar tahliye edilirken polis ekipleri de bina ve çevrelerinde güvenlik önlemleri aldı. FOCUS haber ajansının aktardığına göre, Kostinbrod belediye binası da bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Saat 09.15’te belediyeye ulaşan bir e-posta sonrası savcılığın da bulunduğu binadaki faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Bulgaristanda bomba paniği! Peş peşe ihbarlar sonrası binalar tahliye edildi

E-POSTA SONRASI ALARMA GEÇTİLER

Kostinbrod Belediye Başkanı Trayko Mladenov, olayın ardından yaptığı açıklamada, aynı binaya yönelik birkaç ay içinde ikinci kez bomba tehdidi gönderildiğini belirtti. Mladenov, “Birkaç ay içinde ikinci kez, binamızda bulunan Bölge Savcılığına yönelik bir bomba tehdidi içeren e-posta aldık. Aynı binayı paylaştığımız için doğal olarak hem belediye yönetimi hem de savcılık tahliye edilmek zorunda kaldı.” dedi.

Mladenov, e-postanın yurt dışından gönderildiğine inandığını ifade ederek, şu anda herkesin tahliye edildiğini ve polis ekiplerinin binadaki tüm katları ve odaları kontrol ettiğini söyledi.

Yetkililer, Kostinbrod’daki bomba ihbarının gerçek bir tehdit mi yoksa asılsız bir ihbar mı olduğunu henüz açıklamadı. Polis ekiplerinin binalardaki aramalarını sürdürdüğü ve muhtemel bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemlerinin devam ettiği bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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