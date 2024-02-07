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    • Canlı yayında skandal! İsrail gerçeklerine tahammül edemeyen sunucu, konuğunu kovdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İngiltere, İsrail, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiltere gerçekleşen bir canlı yayın konuğu, Gazze'de katliam yapan İsrail için "Terörist bir devlet" dedi. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan sunucu ayağa kalkarak konuğunu stüdyodan çıkarmaya çalıştı.

    İngiltere'de yayınlanan bir canlı yayında, skandal anlar yaşandı. Program konuklarından Steve Hedley, İsrail'in terörist bir devlet olduğunu söyledi.

    KOVMAYA ÇALIŞTI

    Hedley, "İngiltere, Amerika terörist devlet... İsrail terörist bir devlet. Bu gerçek." dedi. Bu sözlerin ardından ayağa kalkan sunucu, konuğunun dışarı çıkmasını istedi.

    "GİTMEYECEĞİM"

    Steve ise sözlerine devam ederek "Gitmeyeceğim, beni uzaklaştıramayacaksın. Bir açıklama yapıyorum burada" ifadelerini kullandı. Skandal hareketlerine devam eden sunucu ise "Zırva açıklamalar... Dışarı çık ve orada Filistin'i savun." dedi.

    Tansiyonun yükseldiği anlar Hedley'in stüdyodan çıkmasıyla son buldu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İngiltereİsrailFilistin
    Haberler > Dünya > Canlı yayında skandal! İsrail gerçeklerine tahammül edemeyen sunucu, konuğunu kovdu
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