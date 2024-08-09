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Canlı yayında Whatsapp'ı silmişti! X'e de kapatma kararı aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Canlı yayında Whatsapp&#039;ı silmişti! X&#039;e de kapatma kararı aldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Muısk ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki karşılıklı atışmalar devam ederken Venezuela tarafından çarpıcı bir karar alındı. Maduro, X'e 10 günlüğüne erişim yasağı getirilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Maduro geçtiğimiz günlerde de canlı yayında Whatsapp'ı telefonundan silmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e 10 günlüğüne erişim yasağı getirilmesi için talimat verdi.
 
Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te destekçilerine seslenen Devlet Başkanı Nicolas Maduro, X'in Venezuela'da nefret ve şiddet yaydığını savundu.

Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X'in 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirdi.

ABD'li milyarder Musk'a tepki gösteren Maduro, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela'nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela'da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela'dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın." ifadelerini kullandı.

Musk-Maduro atışmasını izleyen Venezuelalıların gözü düelloda

Aldığı karara ilişkin destekçilerinden yanında olmalarını isteyen Maduro, "Venezuela'da WhatsApp, Instagram ve TikTok dışında bir gün yeni sosyal medya platformlarının doğacağına inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, halkı seçimlere katılmaya çağırdı

MADURO, CANLI YAYINDA WHATSAPP'I TELEFON EKRANINDAN SİLMİŞTİ

Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstermiş, bu uygulamayı canlı yayında silmişti. Maduro, Musk'ı Venezuela'nın baş düşmanı ilan etmişti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Venezuelan President Maduro accuses WhatsApp of 'spying'

ABD'Lİ MİLYARDER ELON MUSK, "SEÇİME HİLE KARIŞTIRILDIĞINI" ÖNE SÜRMÜŞTÜ.

Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demişti.

Maduro, Venezuela'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı.

Musk-Maduro atışmasını izleyen Venezuelalıların gözü düelloda

Musk da Maduro'ya verdiği cevapta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.

Diğer yandan, Maduro, seçimi kazandıktan sonra Miraflores Sarayı'nın balkonundan yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyine yönelik hacker saldırısının arkasındaki kişinin Musk olduğundan emin olduğunu savunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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