Çareyi Türkiye'de arayan Asya ülkesi hem SİHA hem füze istiyor: Birinci önceliğimiz Ankara

Malezya, Türkiye'den satın aldığı ANKA-S insansız hava araçlarının sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor. Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, yeni tedarik için bütçe ayrılacağını açıklarken Türkiye'nin gemisavar füze alımında da değerlendirilen ülkeler arasında bulunduğu öğrenildi.

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Türk savunma sanayisinin yurt dışındaki iş birliklerine bir yenisi daha ekleniyor.

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türkiye'den ilave ANKA-S insansız hava araçları tedarik etmeyi planladığını duyurdu.

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TÜRK SİHA FİLOSUNU İKİYE KATLAYACAKLAR

Malezya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen üç ANKA-S insansız hava aracına üç adet daha eklemeyi hedefliyor.

Savunma Bakanı Nordin, 13. Malezya Planı kapsamında yeni ANKA-S tedarikinin değerlendirildiğini ve 2027 savunma bütçesinde bu alım için kaynak ayrılmasının planlandığını açıkladı.

Yeni alımın gerçekleşmesi halinde Malezya'nın ANKA-S filosu üçten altıya yükselecek.

Ancak ikinci parti tedarik için henüz sözleşme imzalanmadı. Yeni araçların bedeli ve teslimat takvimi de kesinleşmedi.

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GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE TÜRK ANKA-S DÖNEMİ

Malezya, Türk yapımı ANKA-S sistemlerini Güney Çin Denizi'ndeki deniz gözetleme, istihbarat ve keşif faaliyetlerinde kullanıyor.

Uydu haberleşme kabiliyetine sahip ANKA-S, görüş hattının ötesinden kontrol edilerek 24 saati aşan görevler gerçekleştirebiliyor.

Yeni araçlarla birlikte özellikle Sabah ve Sarawak açıklarındaki deniz alanlarında gözetleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri, mevcut ANKA-S sistemlerini Labuan Hava Üssü'nde konuşlandırdı.

İLK ANKA-S'LER 2026'DA TESLİM EDİLDİ

Malezya, Türkiye'den ilk üç ANKA-S sistemini almak için 2023 yılında Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda anlaşma imzaladı.

Yaklaşık 423,8 milyon Malezya ringgiti değerindeki anlaşma; insansız hava araçlarının yanı sıra yer kontrol istasyonları, eğitim, lojistik destek ve altyapı hizmetlerini kapsıyordu.

İlk sistemler Ocak 2026'da Malezya'ya ulaştı. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri, ANKA-S ile ülkedeki ilk uçuşunu 3 Nisan 2026'da gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Muhamad Norazlan Aris ise daha önce aşamalı olarak toplam dokuz insansız hava aracı tedarik edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

GEMİSAVAR FÜZE TEDARİKİNDE TÜRKİYE SEÇENEĞİ

Malezya'nın savunma tedarikinde Türkiye'ye yönelik ilgisi yalnızca ANKA-S ile sınırlı değil.

Savunma Bakanı Nordin, Norveç kaynaklı NSM gemisavar füzelerine alternatif arayışında üç ülkenin değerlendirildiğini açıkladı.

Söz konusu ülkelerin Türkiye, Fransa ve İtalya olduğunun altı çizildi.

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Nordin: "İlk iki FA-50M savaş uçağının 30 Ekim’de teslim alınması bekleniyor. Bunun yanı sıra radar kapasitesinin ve ANKA-S insansız hava araçlarının operasyonel kabiliyetlerinin güçlendirilmesi de planlanıyor. LCS projesiyle ilgili olarak, Bakanlık gecikmeler konusunda taviz vermeyecek ve gecikmeler nedeniyle tazminat (LAD) bildirimi yayımlamış durumda. Ayrıca NSM füzesinin yerine geçecek alternatif bir füze temin etmek için çalışmalar sürdürülüyor." şeklinde açıklamada bulundu.

GÜNEY KORE'DEN SAVAŞ UÇAKLARI DA GELİYOR

Malezya, hava kuvvetlerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Güney Kore'den FA-50M hafif savaş uçakları da satın alıyor.

Savunma Bakanı Nordin, ilk iki FA-50M uçağının 30 Ekim'de teslim alınmasının beklendiğini duyurdu.

Toplam 18 uçaklık anlaşmanın yaklaşık 4 milyar Malezya ringgiti değerinde olduğu açıklandı.

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