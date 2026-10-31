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Çekilmesi gerekirken işgali büyütüyor! İsrail'den Lübnan'da yeni hamle

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Çekilmesi gerekirken işgali büyütüyor! İsrail'den Lübnan'da yeni hamle
Başlık ResmiÇekilmesi gerekirken işgali büyütüyor! İsrailden Lübnanda yeni hamle

Ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini sürdüren İsrail, bu kez bölgedeki askeri varlığını güçlendirecek yeni bir adım attı. İşgal altındaki stratejik beldelerde iş makineleriyle yollar açan İsrail ordusu, askeri merkezlerini birbirine bağlayarak bölgedeki hâkimiyetini pekiştirmeye çalışıyor.

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Lübnan'da binlerce sivili katleden ve milyonlarca insanı yerinden eden İsrail, şimdi de ülkenin güney haritasını fiilen değiştirmeye kalkışıyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyinde sınıra yakın bölgelerde işgalini sürdüren İsrail ordusunun iş makineleriyle yollar açtığı belirtildi.

Çekilmesi gerekirken işgali büyütüyor! İsrailden Lübnanda yeni hamle
Başlık ResmiÇekilmesi gerekirken işgali büyütüyor! İsrailden Lübnanda yeni hamle

ASKERİ MERKEZLERİ BİRBİRİNE BAĞLIYORLAR

Ülkenin güneyindeki İsrail askeri birliklerinin, patlayıcılarla sürdürdüğü yıkımın yanı sıra dağlık bölgelerde ve vadilerde yollar açtığı aktarılan haberde, şunlar kaydedildi:

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"Düşman, işgalden sonra inşa ettiği askeri merkezlerini birbirine bağlamak için güney bölgelerinin batı ve orta kesimlerinde yollar açma çalışmalarını yürütüyor"

Haberde, İsrail ordusunun yeni yollar açma faaliyetlerini yürüttüğü bölgenin Aytarun, Bint Cubeyl, Marun er-Ras, Ayta eş-Şaab, Yarin, ed-Dıhayra, Marvahin ve Alma Şaab gibi stratejik beldeleri kapsadığı kaydedildi.

Çekilmesi gerekirken işgali büyütüyor! İsrailden Lübnanda yeni hamle
Başlık ResmiÇekilmesi gerekirken işgali büyütüyor! İsrailden Lübnanda yeni hamle

LÜBNAN'DA NELER OLDU?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Çekilmesi gerekirken işgali büyütüyor! İsrailden Lübnanda yeni hamle
Başlık ResmiÇekilmesi gerekirken işgali büyütüyor! İsrailden Lübnanda yeni hamle
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Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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